Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Diego Coelho revela la poderosa razón que lo hizo dejar Cobresal y fichar por Audax

El goleador uruguayo revela el gran motivo que lo llevó a dejar el cuadro minero y fichar por los itálicos este 2026.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador habló de los motivos que lo llevaron a dejar Cobresal.
© OSCAR TELLO/PHOTOSPORTEl jugador habló de los motivos que lo llevaron a dejar Cobresal.

El delantero Diego Coelho vivió un gran 2025 donde estuvo entre los goleadores del Campeonato Nacional, lo que despertó el interés de Audax Italiano, decidiéndose por dejar Cobresal y fichar con el cuadro itálico para este 2026.

Sin embargo, dejar al cuadro minero significa también dejar El Salvador en la Región de Atacama y trasladarse a Santiago para comenzar su nueva etapa en el Estadio Bicentenario de La Florida y, en conversación con LUN, el jugador habló del cambio de ciudad y la decisión que lo llevó a firmar con los itálicos.

Diego Coelho habla de su llegada a Audax Italiano

El delantero uruguayo convirtió en 12 ocasiones en la última temporada del Campeonato Nacional, posicionándose como uno de los goleadores de la Liga. Por este motivo, despertó el interés de distintos clubes, escogiendo finalmente a Audax.

En conversación con LUN, el jugador se refirió a su decisión. “Tenía dos excompañeros con que compartí en mi carrera y me dieron buenas referencias del club, del complejo donde entrenan. Es muy lindo, las canchas son de primer nivel”.

El delantero que se acerca a Chile para cerrar su llegada a Audax: “Por un año con opción de compra”

ver también

El delantero que se acerca a Chile para cerrar su llegada a Audax: “Por un año con opción de compra”

Pero también era algo que estaba buscando por un tema familiar. Con el nacimiento de mi hija, que tiene poco más de un mes, estaba buscando una ciudad que tuviera clínicas y emergencias ahí mismo, por si ocurre cualquier cosa”.

Diego Coelho se despidió de Cobresal y se suma a Audax. Javier Torres/Photosport

Diego Coelho se despidió de Cobresal y se suma a Audax. Javier Torres/Photosport

Publicidad

Añadiendo que “en El Salvador se dificultaba un poco porque la ciudad más cercana, Copiapó, me quedaba a más de dos horas. La decisión también pasó por un tema familiar”.

Asimismo, habló sobre el cambio de ciudad. “Es un paso diferente vivir acá en Santiago, nunca nos había tocado. Hay que acostumbrarse a las grandes ciudades, al tránsito, a otros horarios de movimiento, ya sea para ir a entrenar o simplemente moverse”.

“En estos primeros días veo que todo queda como una hora o una hora y media. No habíamos vivido algo así desde que llegamos a Chile, pero nos vamos a acostumbrar”, explicó.

Publicidad
Lee también
¿No era opción en Colo Colo? Steffan Pino tiene nuevo club
Mercado de fichajes 2026

¿No era opción en Colo Colo? Steffan Pino tiene nuevo club

Cobresal confirma el fichaje de un multicampeón del fútbol chileno
Mercado de fichajes 2026

Cobresal confirma el fichaje de un multicampeón del fútbol chileno

El ex U Católica que estaría listo para llegar a Cobresal
Mercado de fichajes 2026

El ex U Católica que estaría listo para llegar a Cobresal

El ofensivo equipo que Vero Bianchi le arma a Meneghini en la U
U de Chile

El ofensivo equipo que Vero Bianchi le arma a Meneghini en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo