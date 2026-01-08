El delantero Diego Coelho vivió un gran 2025 donde estuvo entre los goleadores del Campeonato Nacional, lo que despertó el interés de Audax Italiano, decidiéndose por dejar Cobresal y fichar con el cuadro itálico para este 2026.

Sin embargo, dejar al cuadro minero significa también dejar El Salvador en la Región de Atacama y trasladarse a Santiago para comenzar su nueva etapa en el Estadio Bicentenario de La Florida y, en conversación con LUN, el jugador habló del cambio de ciudad y la decisión que lo llevó a firmar con los itálicos.

Diego Coelho habla de su llegada a Audax Italiano

El delantero uruguayo convirtió en 12 ocasiones en la última temporada del Campeonato Nacional, posicionándose como uno de los goleadores de la Liga. Por este motivo, despertó el interés de distintos clubes, escogiendo finalmente a Audax.

En conversación con LUN, el jugador se refirió a su decisión. “Tenía dos excompañeros con que compartí en mi carrera y me dieron buenas referencias del club, del complejo donde entrenan. Es muy lindo, las canchas son de primer nivel”.

“Pero también era algo que estaba buscando por un tema familiar. Con el nacimiento de mi hija, que tiene poco más de un mes, estaba buscando una ciudad que tuviera clínicas y emergencias ahí mismo, por si ocurre cualquier cosa”.

Añadiendo que “en El Salvador se dificultaba un poco porque la ciudad más cercana, Copiapó, me quedaba a más de dos horas. La decisión también pasó por un tema familiar”.

Asimismo, habló sobre el cambio de ciudad. “Es un paso diferente vivir acá en Santiago, nunca nos había tocado. Hay que acostumbrarse a las grandes ciudades, al tránsito, a otros horarios de movimiento, ya sea para ir a entrenar o simplemente moverse”.

“En estos primeros días veo que todo queda como una hora o una hora y media. No habíamos vivido algo así desde que llegamos a Chile, pero nos vamos a acostumbrar”, explicó.

