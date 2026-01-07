Audax Italiano alcanzó uno de sus objetivos el 2025 y selló la clasificación a la nueva edición de Copa Sudamericana. Debido a esto, el equipo sigue sumando jugadores para reforzar el plantel, donde se sumaría uno más.

El equipo itálico jugará un partido único contra Cobresal por la clasificación a la fase de grupos de la competencia internacional, donde ya ha enfrentado importantes bajas como la de Jorge Espejo, Eduardo Vargas, Germán Guiffrey y Leonardo Valencia.

Pero ahora, se reveló que un extremo de la Liga Argentina tendría todo acordado para sumarse al cuadro de La Florida.

El nuevo refuerzo de Audax Italiano

Según revela el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, Rodrigo Cabral es nuevo refuerzo de Audax Italiano. “Llega a préstamo por un año y con opción de compra desde Huracán. Mañana ya estará en Chile”.

El jugador comenzó su carrera en Huracán en 2019, sumando un paso por Argentina Juniors a préstamo en 2023, pero regresando a la escuadra y extendiendo su vínculo con el Globo hasta el 2027.

Rodrigo Cabral sería el nuevo refuerzo de Audax. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también Audax Italiano sufre una nueva baja y jugador dejará el club: “Siempre aportando”

Los refuerzos de Audax

Hace algunos días, el club anunció la llegada de Diego Coelho desde Cobresal y el argentino Marcelo Damián Ortiz, que llegó desde Atlético Tucumán. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.