Cobresal ya había dejado ir a Cristhofer Mesías, quien fue anunciado como refuerzo de Universidad de Concepción y también a Diego Céspedes, quien dejó el campamento minero luego de 11 años. De todas maneras, el polifuncional jugador surgido en los Mineros encontró nuevo club.

Jugará en Ñublense, que confirmó su llegada a través de sus canales oficiales, donde dieron una pista del puesto que reforzará este polifuncional jugador. “Damos la bienvenida a Diego Céspedes, volante central de 27 años y 1.81 mts de estatura”, describieron los Diablos Rojos.

Queda claro que estará en la zona media bajo la tutela de Juan José Ribera. Llevará mucha experiencia a Chillán, pues cuenta con 136 partidos disputados en los albinaranjas. Cuatro de ellos en la Copa Libertadores. Y uno en la Copa Sudamericana, torneo que disputará su ex club.

Diego Céspedes fue otro de los símbolos de Cobresal que salió del club. (Andres Pina/Photosport).

En El Cobre Céspedes se desenvolvió como volante de contención. También como zaguero central e incluso como lateral derecho. A priori será un nuevo socio de Lorenzo Reyes. Pero no es descabellado pensar que alguna vez le toque suplir la ausencia de Bernardo Cerezo, quien emigró a Universidad Católica.

Por su lado, el Lolo Reyes renovó todo 2026. Al igual que Osvaldo Bosso. Y el argentino Gabriel Graciani, además del zurdo zaguero Sebastián Valencia. El Coto Ribera también recibió el retorno de Manuel Rivera, quien terminó su préstamo en Deportes La Serena.

De Cobresal a Ñublense: Diego Céspedes confirmado como refuerzo

Diego Céspedes tendrá una temporada lejos de casa, tal como le ocurrió cuando dejó Cobresal para ser refuerzo de Deportes Colchagua. Eso fue en 2019 y estuvo a préstamo. Luego hizo toda su trayectoria en El Salvador. Por ende, es un proceso de adaptación a los nuevos compañeros.

Pero también a la nueva ciudad. Algo que su excompañero Diego Coelho ha vivido en carne propia durante sus primeros días en Audax Italiano. Céspedes seguramente también tendrá dificultades en aspectos que no preocupan en el desierto. Como los atochamientos vehiculares.

Diego Céspedes en acción en el hermoso Claro Arena. (Andres Pina/Photosport).

En materia de refuerzos, Céspedes se suma a las incorporaciones de Felipe Campos, el espigado atacante argentino Franco Rami, el portero Hernán Muñoz, el carrilero derecho ex Curicó Unido Joaquín González y el zaguero central Carlos Salomón, de buena campaña en Deportes Copiapó durante 2025.

Por lo pronto, el equipo del Coto Ribera se pondrá a prueba ante dos rivales: Ñublense jugará en la pretemporada ante Huachipato y Deportes Puerto Montt, que salió campeón de La Liga 2D y regresó a la Primera B. Tras eso, el 22 de enero, el cuadro de Chillán apunta a Rangers para la Noche Roja en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Así quedó Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

La recta final de Ronald Fuentes en Ñublense durante 2025 fue muy mala y eso le costó la renovación. Pero el equipo no corrió riesgo de perder la categoría.