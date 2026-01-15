Tras más de 10 años en el equipo, Cristhofer Mesías se despidió de Cobresal luego de que las negociaciones no llegarán a puerto y ya definió el equipo por el que jugará esta nueva temporada, donde se suma a un rival de los Mineros.

El jugador, en conversación con AS Chile, reveló los motivos detrás de su salida. “Terminaba contrato a fines de 2025. Siempre se habló y estuvo la intención de ambos de renovar. Después, lamentablemente no se lograron las negociaciones, no llegamos a acuerdo y por eso salgo abruptamente del club”.

El nuevo club de Cristhofer Mesías

A través de sus redes sociales, Universidad de Concepción anunció el fichaje del jugador. “Bienvenido al ÚNICO Campeón de Concepción“.

El jugador fue capitán de Cobresal y una figura del equipo, donde sumó más de 180 partidos con la escuadra minera. “Consolidándose como uno de los referentes del mediocampo, aportando liderazgo, experiencia y equilibrio en la zona media”.

La salida de Cristhofer Mesías de Cobresal

“Siempre pensé en seguir, en la despedida con el profe (Gustavo Huerta), él me dijo que me tenía en consideración para el 2026, así que estaba tranquilo por ese lado. Fue un tema económico”.

Agregando que el fallo de la negociación estaba en la falta de comunicación entre ambas partes. “Siempre hubo tranquilidad y después no se pudo llegar a un acuerdo. Quedé triste, pensé que se podría negociar algo más y uno lo entiende”, señaló al medio.

“Pero es emotivo, no esperaba salir así. Son los presupuestos que maneja el club, lo hablé con el presidente y por ahí uno se merece un poco más, pero es la realidad del equipo”.

