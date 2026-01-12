Recientemente, se reveló que Cristhofer Mesías no sigue en Cobresal esta temporada tras no llegar a un acuerdo de renovación luego de más de una década militando en el cuadro Minero. Ante esto, el jugador está analizando su futuro y según revelan, hay un club que podría hacerse a su fichaje.

El jugador, en conversación con AS Chile, reveló los motivos detrás de su salida. “Terminaba contrato a fines de 2025. Siempre se habló y estuvo la intención de ambos de renovar. Después, lamentablemente no se lograron las negociaciones, no llegamos a acuerdo y por eso salgo abruptamente del club”.

¿Mesías llegará a O’Higgins?

El cuadro rancagüino tuvo una gran temporada el 2025, donde logró la clasificación a la fase previa de Copa Libertadores. Por este motivo, el club estaría buscando refuerzos, donde señalan que Mesías estaría en el radar celeste.

Alexander Vera, conductor de Terapia Celeste, se refirió a través de sus redes a la posibilidad de que Mesías llegue a O’Higgins. “El martes comenté en los Frecuencialistas que me había acercado el nombre de Cristópher Mesías, exjugador de Cobresal”.

“Desde el entorno del jugador me aseguran que por ahora no hay nada concreto con O’Higgins, aunque el nombre está sobre la mesa”.

Cristhofer Mesías podría llegar a O’Higgins. Diego Martin/Photosport

La salida de Mesías de Cobresal

En conversación con AS, el jugador se refirió a lo que se viene para el 2026, revelando que hasta el momento no hay ofertas concretas. “Solo conversaciones con mi representante. Él maneja todo eso”.

Asimismo, al ser consultado por el medio sobre si tiene alguna preferencia de club, comentó que “me interesa estar en un proyecto donde el DT te quiera, que uno sea aporte y se consigan objetivos. Más que una ciudad en especial, me interesa el plan”.