Iván Sandoval tuvo una larga carrera en el fútbol nacional donde incluso se coronó campeón junto a Cobresal de la Primera División el año 2015. Sin embargo, el 2024 decidió colgar los botines y reveló la decisión tras su retiro.

En conversación con AS, el jugador se refirió a su presente donde trabaja como supervisor de recolección de residuos. “Estoy a cargo de 18 camiones con cerca de 80 trabajadores, entre auxiliares y conductores. Ahí tengo que distribuirlos, que cada uno tenga su sector y limpiar la comuna. Debo supervisar que se haga el trabajo como corresponde y tengo el respaldo de un gran grupo humano”.

El retiro de Iván Sandoval

El exjugador de actuales 30 años colgó los botines a temprana edad y durante su carrera sumó paso por clubes como Cobresal, San Luis de Quillota, Deportes Vallenar, Iberia y Fernández Vial, revelando que fue una decisión difícil. “Lo pasé mal, no quería ni salir de mi casa”, explicó a AS.

Añadiendo que “viví episodios difíciles en mi cabeza y estar sin fútbol me afectó en lo emocional. Costó mucho, porque hubo que reinventarse. Estuve toda mi vida ligada al fútbol y salir a hacer cosas distintas es difícil. La gente muchas veces no lo entiende”.

El jugador se coronó campeón con Cobresal. Oscar Tello/Photosport

“A uno le baja la pena, pero siempre he tenido frente a mí a una familia muy cercana. Gracias a ellos he seguido adelante de buena manera. Pasan momentos donde uno no sabe qué hacer, no quiere salir a la calle. Como a uno lo conocen ligado al fútbol, le preguntan qué pasa. Yo creo que tuve un cierto grado de depresión”.

Iván Sandoval se retiró del fútbol el 2024. 04/03/2017 Oscar Tello/Photosport

Asimismo, sobre su salida de Cobresal y la falta de consolidación tras despedirse del club, comentó: “Pasaron muchas cosas. Por ahí malas decisiones en ciertos momentos. De repente, tuve opciones mejores y no escogí bien”.

“Ahí empieza una decadencia hasta que terminé mi carrera por quedar sin club. Pasan cosas como tener ofertas concretas y si la firma no está puesta, la palabra no vale. Se está viendo mucho y es difícil lidiar con eso”.

Asimismo, al ser consultado sobre si le gustaría volver a las canchas y si tiene algún club donde le gustaría militar, comentó: “Es difícil mencionar un club. En realidad esto es trabajo y hay que ser profesional y donde a uno le toque hay que llevarlo de la mejor manera. Si se me da la oportunidad, no tengo preferencias”