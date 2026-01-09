Iván Sandoval tuvo una larga carrera en el fútbol nacional, donde incluso se coronó campeón junto a Cobresal del fútbol chileno, pero tras su retiro el 2024, la vida del jugador dio un nuevo giro y exjugador trabaja alejado de las canchas.

Con 30 años, el jugador sumó paso por clubes como Cobresal, San Luis de Quillota, Deportes Vallenar, Iberia y Fernández Vial. En 2025 se coronó campeón de la primera división junto al cuadro minero, lo que les dio la clasificación a Copa Libertadores.

En conversación con AS Chile, el jugador reveló que tras colgar los botines, el jugador ha trabajado en distintos rubros, desempeñándose desde el 2025 como supervisor de recolección de residuos en La Florida.

“Para mí el fútbol fue un sueño realizado y después, cambiar a un rubro totalmente distinto, es fuerte. La gente cree que porque uno pasa del deporte al trabajo en la basura, es como que uno se estuviera denigrando. Lo hago con orgullo porque con esto sustento a mi familia”, explicó al medio.

La nueva vida de Iván Sandoval

El exfutbolista se sinceró sobre su nuevo trabajo como supervisor de recolección de residuos. “Estoy a cargo de 18 camiones con cerca de 80 trabajadores, entre auxiliares y conductores. Ahí tengo que distribuirlos, que cada uno tenga su sector y limpiar la comuna. Debo supervisar que se haga el trabajo como corresponde y tengo el respaldo de un gran grupo humano”.

Iván Sandoval fue campeón con Cobresal el 2015. /Photosport

Asimismo, se refirió al video que subió a sus redes donde habla de su giro profesional desde las canchas a trabajar en la recolección de basura. “La gente como que malinterpretó el mensaje. Lo que apuntaba era al difícil momento que yo he vivido, siempre he estado ligado al fútbol y cambiar a un rubro totalmente distinto es muy fuerte”.

“No le doy mucha vuelta a los comentarios en redes porque es gente que no me conoce. Me dicen ‘que no he cuidado la plata’ o mensajes negativos, pero siempre hay que quedarse con lo bueno. Ni el 1% me conoce como para decir algo así y no saben el daño que le hacen a la gente”.

