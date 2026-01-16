Todo listo: el día en que Lucero llega a Chile para firmar por la U

Juan Martín Lucero será jugador de U. de Chile. Después de varios días de negociaciones, el delantero tiene todo listo para volver al fútbol chileno y convertirse en el cuarto refuerzo azul.

El gran obstáculo de la operación era el vínculo del Gato con Fortaleza. Sin embargo, esta semana se reveló que el delantero renunció a más de un año de contrato para quedar como agente libre y así llegar al Romántico Viajero.

Ahora, el periodista Francisco Caneo confirmó que está todo listo para que sea jugador de la U. Solo falta que llegue a Chile y se realice los exámenes médicos para ser presentado.

¿Y cuándo sería eso? El mismo reportero agregó que Juan Martín Lucero llegará este fin de semana a Chile. Con esto, el Gato ya arma sus maletas para volver a Santiago, donde vivió en su paso por Colo Colo, y sumarse a los trabajos que conduce Francisco Meneghini en el CDA.

Juan Martín Lucero ya prepara su regreso a Chile | Photosport

Juan Martín Lucero será jugador de U. de Chile por las próximas dos temporadas, según información que salió desde Brasil esta semana. Será uno de los futbolistas mejores pagados del fútbol chileno.

Con esto, su debut en U. de Chile podría ser el sábado 24 de enero durante el partido que jugarán los azules contra Universitario en Perú. Antes, los azules tienen un amistoso con Racing el 18.

Hasta ahora, los azules han presentado a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero. En cuanto a salidas, han dejado el equipo Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez y Matías Sepúlveda.