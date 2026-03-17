Francisco González fue uno de los jugadores que el entrenador de O’Higgins eligió cuidar cuando el marcador estaba 3-0 a favor de los celestes en la visita ante Unión La Calera. El argentino le dejó su lugar a Bastián Yáñez en los 66 minutos del encuentro.

En el mismo momento, el uruguayo Thiago Vecino reemplazó a su colega centrodelantero Arnaldo Castillo. Cuatro minutos más tarde, Rodrigo Godoy sustituyó al argentino Martín Sarrafiore, autor de dos golazos, aquejado de una molestia física.

Con el diario del lunes, como reza el inconfundible cliché, es fácil decir que la apuesta salió mal. Gracias a una muy buena actuación de Sebastián Sáez, el cuadro local logró empatar 3-3. El último gol lo encontró casi al mismo tiempo que el pitazo final, cuando Matías Campos López metió en el arco una pelota enviada por el Sacha.

Martín Sarrafiore anotó dos golazos en La Calera. Celebra junto a Francisco González, quien tuvo un final caldeado. (Manuel Lema/Photosport).

Un gol que desató el jolgorio en el cuadro calerano. Y la frustración total en el banco del Capo de Provincia, de donde el Pancho González quería salir para resolver un asunto pendiente. El ex jugador de Defensa y Justicia tuvo que ser frenado por el preparador de arqueros, Federico Elduayén.

Francisco González terminó muy molesto en el 3-3 frente a La Calera. (Captura TNT Sports).

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Sí, el mismo que había sido captado en pleno puñetazo contra el DT de Deportes Tolima, Lucas González, aquella noche en que O’Higgins se despidió de la Copa Libertadores en Ibagué, Colombia. Pero lo primordial para Bovaglio no fue ese final caldeado.

El otrora golero de Universidad de Concepción no perdió de vista a González, quien gritó en dirección al banco rival. Y apuntó con su dedo índice a un interlocutor que la transmisión de TNT Sports no enfocó ni identificó. Pero fue un gesto que graficaba el sentir del plantel liderado por Lucas Bovaglio.

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El caliente final de Pancho González tras el empate de La Calera vs O’Higgins

Según lo que se apreció en TNT Sports, esa calentura de Francisco Gonzále no pasó a mayores, pero mostró cómo volvió a Rancagua la delegación de O’Higgins tras despilfarrar tres goles de ventaja ante La Calera. “Uno como entrenador tiene que ver y analizar el desarrollo del partido”, introdujo Bovaglio en sus explicaciones.

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“Ver que algunos jugadores arrancaron a jugar sin estar al 100 por ciento. Bancaron el nivel hasta que el físico les dijo basta. Y entonces tuvimos que empezar a hacer modificaciones. Hay veces que los chicos que entran, solucionan problemas. Otras veces no puedes sostener el muy buen funcionamiento del equipo en el partido”, acusó el DT argentino.

También valoró lo hecho por el equipo de su compatriota Martín Cicotello, quien fue expulsado. “Creo que el problema no fue exclusivamente nuestro, hay un mérito en el rival, empezó a hacer cosas arriesgadas. Le terminaron saliendo bien y nosotros no supimos cerrar el partido. Nos faltó madurez”, afirmó Bovaglio.

Francisco González estaba ahí para anotar, pero Felipe Ogaz lo hizo antes. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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En parte tiene razón: Unión La Calera juntó a tres centrodelanteros: Sáez, Campos López y el argentino ex Vélez Sarsfield Federico Pozzo, quien tuvo una chance clara de marcar ante O’Higgins. Pero le entregó un remate mordido directo a las manos a Omar Carabalí.

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