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Fútbol Infantil

Torneo Iniciación de la ANFP reúne a cerca de 1.400 niños y niñas futbolistas

No solamente la calidad futbolística es importante, también el respeto y los valores que se transmiten en la práctica deportiva.

Por Felipe Escobillana

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El fútbol enseña muchos valores a niños y niñas
© CedidaEl fútbol enseña muchos valores a niños y niñas

Este fin de semana se jugó una nueva fecha del Torneo Iniciación de la ANFP, el torneo que reúne equipos federados, escuelas de fútbol, academias y selecciones municipales entre los 7 y 10 años.

El torneo es el comienzo de la etapa formativa de los niños y niñas, por lo que los valores que se puedan transmitir son tan importantes como su calidad deportiva.

Debido a esto es que, más allá del resultado, se busca una educación integral de todos los entes que conforman la formación en las etapas iniciales.

Por eso en cada partido se evalúa el comportamiento de los apoderados, cuerpos técnicos y jugadores, sacando una nota en estos ítem cada semana, para que a final de año el equipo con mejor comportamiento general sea premiado.

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Torneo se divide en tres categorías

El torneo, que es organizado por la Federación de fútbol de Chile y la ANFP, tiene una proyección de 1.800 partidos para el 2026.

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Se dividen en sus tres categorías: Peques (sub 8), Junior (sub 9) y pre infantil (sub 10), reuniendo cerca de 1.400 niños y niñas todas las semanas en los diferentes recintos que maneja la organización del torneo: Complejo Mundo Sport, Sport Park Malloco, Cancha del Che, Proclub.

Este torneo es producido por Haciendo Amigos, quienes tienen una amplia trayectoria organizando torneos infantiles durante años.

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