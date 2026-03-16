La selección chilena ya tiene definida su lista para los amistosos que tendrá este mes en Oceanía, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. En cuanto al plano local, los elegidos de Nicolás Córdova tuvieron grandes ausentes.

La hinchada se hizo sentir en los comentarios, donde nombres que han tenido una buena campaña en la Liga de Primera no fueron considerados en la nómina. Uno de ellos es Daniel Castro, quien ya lleva seis goles este año en Limache.

Popín es uno de los favoritos de la fanaticada, amparado en su gran rendimiento con los tomateros. El año pasado despachó 12 tantos jugando de extremo, aunque sus 31 años pueden haber sido factor para el DT de la Roja.

Castro y su tremendo inicio de año en Limache /Photosport

Los otros nombres que no incluyó Córdova en la nómina

En Rancagua habían avisado que serían cuatro los jugadores de O’Higgins que irían a la selección. Finalmente fueron solo dos, dejando afuera a Omar Carabalí y Arnaldo Castillo, ambos de gran campaña en Copa Libertadores.

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Por su parte, en Colo Colo uno de los grandes valores ha sido Víctor Felipe Méndez, quien tampoco apareció entre los nominados. En tanto en Audax Italiano los hinchas reclamaron por la exclusión del meta Tomás Ahumada.

En Coquimbo citaron a Benjamín Chandía, pero uno que perdió terreno en la selección chilena fue Francisco Salinas. El lateral derecho tampoco apareció en la lista de Córdova.

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Finalmente, Jean Meneses es otro de los nombres que han tenido un gran año en Limache, aunque el tema de su edad (33) puede haberle jugado en contra. Lo mismo con Jeisson Vargas, quien a sus 28 años lidera el repunte de La Serena.