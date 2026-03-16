Tras Unión La Calera vs O’Higgins: así quedó la tabla de la Liga de Primera

O’Higgins no pudo extender su buena racha y dejó escapar tres puntos ante Unión La Calera. Los dirigidos por Lucas Bovaglio quedaron entrampados en la mitad de tabla de la Liga de Primera, mientras que los cementeros escapan del fondo.

La jornada comenzó para los visitantes. Desde el primer minuto que el Capo de Provincia sacó a relucir las diferencias con su rival y el ritmo que le permitió llegar a la Copa Sudamericana. En la primera jugada de peligro Martín Sarrafiore sacó un zambombazo y clavó el 1-0 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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Pese a la superficie sintética, O’Higgins supo hacerse fuerte y en el 23’ nuevamente Sarrafiero de media distancia puso el 2-0. En el complemento el cuadro rancagüino siguió dominando y lo reflejó en el marcador.

En el 56’ el volante Felipe Ogaz robó el balón en la mitad de cancha y encaró hasta el arco cementero. Acumulando rivales el ahora seleccionado nacional llegó hasta el área chica y aprovechando hasta el rebote en al defensa local, puso el 3-0.

Pero los de Martín Cicotello no bajaron los brazos y en la recta final arremetieron. Primero con certero cabezazo de Sebastián Sáez que aprovechó una mala salida de Omar Carabalí y marcó el primer descuento en el 79’. Luego el calvo goleador repitió en el minuto 85 desde el punto penal y con el 3-2 el partido se puso al rojo vivo en el cierre.

Calera rescató un valioso empate ante O’Higgins

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Los caleranos siguieron empujando y en los descuentos lograron la hazaña. Matías Campos López recibió en el área y con certero toque puso el 3-3 definitivo. Lo que desató los festejos de los hinchas locales que no celebraban desde febrero y se transformó en el partidazo de la fecha 7.

Tabla: Calera arruina el festejo de O’Higgins y se aleja del fondo

Con el empate ante la Calera, O’Higgins se queda como noveno de la Liga de Primera con diez unidades y -1 de diferencia. Ahora el próximo 22 de marzo juega por la Copa de la Liga ante Deportes Limache. Por el torneo local recién vuelve a jugar el 8 de abril ante Audax Italiano.

Por su parte, Calera sumó la misma cantidad pero con +1 de diferencia. Ahora esta ubicación puede cambiar por la resta de puntos, y de ser así pasaría a quedarse solo con cuatro y 15° junto con Concepción.

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Así quedó la tabla de la Liga de Primera.

Pero la revancha está a la vuelta de la esquina. El 20 de marzo recibe a Audax por la primera fecha de la Copa de la Liga. En tanto por el torneo local el 8/4 será su turno de visitante frente a Limache que se ubica en la parte alta de la tabla.