El Cacique podrá recibir a los mineros por la fecha 15 de la Liga de Primera con aforo autorizado de 42 mil hinchas.

Colo Colo quiere cerrar por todo lo alto la primera rueda de la Liga de Primera 2026. A pesar de un inicio de año repleto de dudas, el equipo de Fernando Ortiz ha sabido levantarse para quedar como el absoluto puntero de nuestro torneo.

Luego de vencer a Deportes La Serena el pasado fin de semana los albos llegaron a 33 puntos en la cima, sacándole diez cuerpos de ventaja a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Por lo mismo, en el Cacique desean cerrar este primer semestre por todo lo alto y para eso es clave una localía en el Estadio Monumental que esté a la altura.

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Colo Colo jugará a Monumental lleno en el cierre de la primera rueda del torneo

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el Cacique fue autorizado por las autoridades de la Región Metropolitana a jugar con un aforo de 42 mil hinchas ante Cobresal el próximo sábado 13 de junio (17:30 horas) en el Estadio Monumental.

Colo Colo recibirá a Cobresal en su último partido de la primera rueda en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Las entradas para este duelo ya están a la venta en el sistema de puntoticket. Desde las 13:00 horas de hoy jueves se inició el canje de accionistas e hinchas preferentes, además de la venta para socios y socias del Club Social y Deportivo.

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Por su parte a las 18:00 horas se abrirá la preventa Tempo. Para cerrar este viernes 5 de junio, también a las 18:00, iniciará la venta general. Este es el precio de las entradas.

Magallanes: $9.900

Arica: $9.900

Galvarino: $9.900 (niños: $4.950)

Lautaro: $9.900 (niños: $4.950)

Tucapel: $9.900 (niños: $4.950)

Caupolicán: $9.900 (niños: $4.950)

Cordillera: $16.500 (niños $8.250)

Océano: $27.500 (niños $13.750)

Rapa Nui: $66.000 (niños $33.000)

Colo Colo vs Cobresal: Día y horario

Albos y mineros se verán las caras el próximo sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis