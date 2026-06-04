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Liga de Primera

Para despedir el semestre: Colo Colo recibe autorización para jugar ante Cobresal a Monumental lleno

El Cacique podrá recibir a los mineros por la fecha 15 de la Liga de Primera con aforo autorizado de 42 mil hinchas.

Por Patricio Echagüe

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El Cacique quiere cerrar con una victoria este primer semestre.
© Photosport.El Cacique quiere cerrar con una victoria este primer semestre.

Colo Colo quiere cerrar por todo lo alto la primera rueda de la Liga de Primera 2026. A pesar de un inicio de año repleto de dudas, el equipo de Fernando Ortiz ha sabido levantarse para quedar como el absoluto puntero de nuestro torneo.

Luego de vencer a Deportes La Serena el pasado fin de semana los albos llegaron a 33 puntos en la cima, sacándole diez cuerpos de ventaja a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Por lo mismo, en el Cacique desean cerrar este primer semestre por todo lo alto y para eso es clave una localía en el Estadio Monumental que esté a la altura.

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Colo Colo jugará a Monumental lleno en el cierre de la primera rueda del torneo

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el Cacique fue autorizado por las autoridades de la Región Metropolitana a jugar con un aforo de 42 mil hinchas ante Cobresal el próximo sábado 13 de junio (17:30 horas) en el Estadio Monumental.

Colo Colo recibirá a Cobresal en su último partido de la primera rueda en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Colo Colo recibirá a Cobresal en su último partido de la primera rueda en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Las entradas para este duelo ya están a la venta en el sistema de puntoticket. Desde las 13:00 horas de hoy jueves se inició el canje de accionistas e hinchas preferentes, además de la venta para socios y socias del Club Social y Deportivo.

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Por su parte a las 18:00 horas se abrirá la preventa Tempo. Para cerrar este viernes 5 de junio, también a las 18:00, iniciará la venta general. Este es el precio de las entradas.

  • Magallanes: $9.900
  • Arica: $9.900
  • Galvarino: $9.900 (niños: $4.950)
  • Lautaro: $9.900 (niños: $4.950)
  • Tucapel: $9.900 (niños: $4.950)
  • Caupolicán: $9.900 (niños: $4.950)
  • Cordillera: $16.500 (niños $8.250)
  • Océano: $27.500 (niños $13.750)
  • Rapa Nui: $66.000 (niños $33.000)

Colo Colo vs Cobresal: Día y horario

Albos y mineros se verán las caras el próximo sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

  • Son 33 los puntos que acumula el Cacique liderando la Liga de Primera 2026.
  • 42 mil hinchas fueron autorizados para el partido contra Cobresal en el Estadio Monumental.
  • Este viernes 5 de junio a las 18:00 horas iniciará la venta general de entradas.
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