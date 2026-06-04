“Tengo que sacar el primer lugar”: Tiene 78 años, volvió a estudiar y recibió el apoyo de Arturo Vidal

Arturo Bello se volvió viral por emotiva historia de superación y el King destacó su valentía y lo apoyó en está importante etapa de sus estudios.

El nombre de Arturo Bello se ha transformado en uno de los más comentados en las últimas semanas. Si hasta superó a Tim Payne en plena fiebre del Mundial. Esto debido a que el hombre decidió volver a estudiar a sus 78 años en el Instituto Fermín Vivaceta de Lo Barnechea.

“Quiero aprender a leer y escribir. Eramos nueve hermanos, y cuando chico me sacaron del colegio para trabajar y ayudar a mi familia”, así fue la presentación del hombre al momento de retomar sus estudios. Una historia a todas luces de esfuerzo y emoción.

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Por lo mismo, en Colo Colo se enteraron que don Arturo es hincha del albo y decidieron darle una nueva motivación en sus estudios.

Así las cosas, fue el invitado estelar a conocer el Estadio Monumental y al plantel estelar que dirige Fernando Ortiz. A primera hora, el hombre llegó a La Ruca y pudo recorrer el recinto que no visitaba hace 20 años.

Tras charla con Vidal: El juramento de Arturo Bello, el hombre de 78 años que volvió a estudiar

Arturo Bello pudo conocer a los cracks del Cacique, y se sacó fotos con Javier Correa, Lautaro Pastrán, Jeyson Rojas y el DT Fernando Ortiz entre otros. Pero además pudo cumplir su gran sueño: conocer a Arturo Vidal.

Con el Bicampeón de América mantuvo una breve charla y hasta le firmó más de una camiseta.

Arturo Bello, junto a su yerno Marcelo Romero, compartieron con Arturo Vidal en el Monumental.

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“Un gusto conocerlo. Yo le firmó todo, no se preocupe. Me contaron su historia. Espero que siga todo bien”, recalcó el King al momento encuentro y que además le dio una nueva motivación para que siga con empuje y coraje sacando sus estudios.

Por lo mismo, Arturo Bello recalcó que ahora tiene las energías renovadas para seguir con los estudios. “Estoy muy contento y más motivado para seguir estudiando. Ahora tengo que sacar el primer lugar del curso”, sentenció.