Tras dar el salto al fútbol europeo, el zaguero nacional habló sobre su presente y sorprendió al revelar cuál es el sueño que aún espera concretar en el fútbol chileno.

El futbolista chileno Martín Larraín dio un importante salto en su carrera esta temporada al dejar San Luis para emprender su primera experiencia en Europa, incorporándose al Assyriska FF de Suecia. A varios meses de su llegada al Viejo Continente, el defensor analizó el presente que vive en el fútbol europeo y reconoció que aún tiene objetivos pendientes por cumplir en el balompié nacional.

El jugador se formó en Colo Colo, donde en conversación con AS recordó su paso y salida por los albos. “La verdad que lo recuerdo con mucha emoción, fueron etapas muy lindas y otras no tanto las que viví allá”.

“Tienen que ver netamente con mi falta de madurez y manejo de la frustración cuando era más chico. Nunca tuve ningún problema extra futbolístico o algo que afectara en mi salida”.

El anhelo de Larraín con Colo Colo

El jugador, que actualmente disputa en el ascenso sueco, señaló que regresar a los albos es una meta que le gustaría cumplir. “Es un sueño que tengo pendiente, es algo que me haría muy feliz tanto a mí como a mi familia y amigos”.

La llegada de Larraín a Europa

El jugador llegó este año al Assyriska FF y sobre su adaptación señaló: “Creo que nunca es fácil dejar tu país y a tu gente cercana, pero cuando uno persigue sus sueños, creo que las decisiones se hacen un poco más fáciles”.

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“Me encantaría quedarme acá en Europa e ir quemando etapas para llegar a la competencia más alta que pueda. De todas formas, tampoco me cierro a volver a Chile. Creo que me quedaron un par de cosas pendientes allá”.

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En síntesis: