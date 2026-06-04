El defensor uruguayo se ha transformado en uno de los mejores refuerzos del Cacique en esta temporada.

Colo Colo comienza a tomar decisiones pensando en la conformación de su plantel para la segunda mitad del 2026. Una de ellas tiene que ver con el futuro de Joaquín Sosa, defensor uruguayo que llegó en medio de un mar de dudas y que no convencía del todo.

Esto lo decimos porque con apenas 24 años el jugador registraba pasos por Nacional, Rentistas, Liverpool, Bologna, Dinamo Zagreb, Montréal, Reggiana e Independiente de Santa Fe. ¿Lo peor? Que en ningún club pudo estar por más de un año.

Sin embargo, todas las duda se disiparon a los pocos partidos. Sosa rápidamente se transformó en un inamovible para Fernando Ortiz en la defensa gracias a su rendimiento y liderazgo, justo en una zona donde el Cacique lo pasó mal en la temporada pasada.

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Colo Colo mueve sus piezas para renovar a Sosa

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en Blanco y Negro están acelerando todas las negociaciones para que Sosa se quedé definitivamente en el Cacique, esto considerando que su primer préstamo vence al finalizar la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Esta cesión se puede extender una segunda vez hasta la mitad del 2027 y, además, se estableció una opción de compra. Pues bien, es la primera alternativa la que Colo Colo quiere tomar, esto para asegurar que Sosa se quede por lo menos por un año más en el club.

Joaquín Sosa se ha transformado en una de las grandes figuras de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Para esto, en el Cacique deben pagar un millón de dólares, dinero que la directiva liderada por Aníbal Mosa ya decidió que van a invertir para quedarse por bastante tiempo más con uno de sus grandes aciertos en el mercado de fichajes de inicio de año.

Sosa en esta temporada 2026 ha jugado un total de 17 partidos, siendo 14 por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra un gol en 1455 minutos de acción.

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En síntesis