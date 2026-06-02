El ex presidente del fútbol chileno, al que le hicieron un golpe de estado para sacarlo y poner al actual, analiza lo que ha sido el periodo del cuestionado mandamás de la entidad. Acusó que el Consejo de Presidentes es pura pantalla.

El proceso de Pablo Milad en la ANFP comenzó gracias a la salida obligada de un dirigente que se mantuvo en silencio por años. Sebastián Moreno fue quien estuvo al mando del ente rector del fútbol chileno hasta que lo terminaron sacando a la fuerza.

El calificado como “Golpe de Estado” que sufrió en 2020 lo llevó a mirar desde lejos cómo el fútbol chileno se fue cayendo a pedazos hasta el punto crítico que se vive hoy. Y es que más allá de las campañas hechas por Universidad Católica, Coquimbo Unido y O’Higgins a nivel internacional, la crisis total de la selección chilena deja en evidencia que las cosas no están bien.

Ahora, alejado de este mundo, el ex presidente de la entidad ha decidido sacar la voz para repartir con todo. Esto, ya que fue lapidario con el proceso actual y de la manera en la que se maneja el Consejo de Presidentes, el que según sus palabras no es más que una pantalla.

Sebastián Moreno reaparece para sepultar el proceso de Pablo Milad en la ANFP

Si bien evitó la polémica, a Sebastián Moreno le bastaron un par de palabras para dar a entender que no está nada de contento con la ANFP. El ex presidente del ente rector del fútbol chileno arremetió con todo para pegarle en el suelo a Pablo Milad y echar al agua al Consejo de Presidentes.

Sebastián Moreno estuvo al mando de la ANFP y fue clave para la llegada de Reinaldo Rueda. Foto: Photosport.

“Por distintas razones ha sido sumamente extenso el período de Pablo y sus colaboradores, con dos etapa con distintas personas”, comenzó señalando en Los Tenores de Radio ADN ante la consulta sobre la gestión que se ve hoy en Quilín. “A la luz de los resultados tanto administrativos, que es lo que le compete de una mirada más de organización, a los deportivos…”.

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“Más allá de eso, este periodo y también el de interrupción de un gobierno corporativo como fue el mío, tiene que llamar a reflexión a los que toman decisiones en el fútbol”, añadió.

Fue ahí que Sebastián Moreno entró de lleno en uno de los puntos que, para él, es el más cuestionable de todos. “(Las decisiones) siempre las ha tomado el Consejo de Presidentes y siempre un grupo pequeño, no son todos. Hay gente que vela adecuadamente por el fútbol chileno, es injusto meterlos a todos, pero las decisiones en el Consejo de Presidentes las toman muy pocos clubes“.

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“Por eso, en instancias como esta de discusión, como lo que formula la nueva ley, la gobernabilidad trae aparejada la transparencia y eso la comunicación. No puedes tomar decisiones si no tienes toda la información correspondiente a la actividad, al negocio y a la industria. Es esa la invitación que ojalá prime en la futura liga”, sentenció.

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Habrá que esperar para ver si es que este llamado es respondido en Quilín. Los cambios que se vienen en el fútbol chileno no son menores y ruega que todos estén a la altura.

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Sebastián Moreno mira desde lejos cómo la ANFP atraviesa un periodo de crisis que tiene mal a nuestro país. Pablo Milad sigue adelante a pesar de las críticas y busca terminar su periodo en buenos términos, algo que al ex presidente no le permitieron.

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¿Cuándo termina el periodo de Pablo Milad al mando de la ANFP?

Pablo Milad está viviendo sus últimos meses como presidente de la ANFP. Las elecciones para definir a la nueva directiva están programadas para noviembre del 2026, donde finalizará el periodo del dirigente.

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En resumen, Moreno, Milad y la ANFP

Lapidario análisis a la gestión de Pablo Milad: Tras mantener silencio desde su polémica y forzada salida de la presidencia en 2020 (calificada como un “Golpe de Estado”), Sebastián Moreno reapareció para cuestionar el mandato de Pablo Milad . El ex timonel apuntó a que el extenso período de la actual directiva exhibe resultados sumamente deficientes tanto a nivel administrativo como deportivo, en medio de la crisis total que atraviesa La Roja .

Tras mantener silencio desde su polémica y forzada salida de la presidencia en 2020 (calificada como un “Golpe de Estado”), reapareció para cuestionar el mandato de . El ex timonel apuntó a que el extenso período de la actual directiva exhibe resultados sumamente deficientes tanto a nivel administrativo como deportivo, en medio de la crisis total que atraviesa . El poder oculto en el Consejo de Presidentes: Moreno lanzó una fuerte acusación sobre cómo se manejan los hilos del fútbol chileno , asegurando que el Consejo de Presidentes de la ANFP funciona, en la práctica, como una pantalla. Afirmó que las determinaciones más importantes no son democráticas, sino que están controladas y son tomadas exclusivamente por un “grupo pequeño” de clubes.

Moreno lanzó una fuerte acusación sobre cómo se manejan los hilos del , asegurando que el funciona, en la práctica, como una pantalla. Afirmó que las determinaciones más importantes no son democráticas, sino que están controladas y son tomadas exclusivamente por un “grupo pequeño” de clubes. Exigencia de transparencia para la futura Liga: De cara a las discusiones por la nueva ley y la inminente separación de la liga, el ex dirigente hizo un llamado a la reflexión a quienes manejan la industria. Moreno exigió que la gobernabilidad del fútbol chileno traiga aparejada una transparencia real, argumentando que no se pueden seguir tomando decisiones a puertas cerradas sin compartir la información correspondiente al negocio.

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