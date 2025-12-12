Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Liga de Primera: consejo de presidentes aprueba la regla sub 21 para el 2026 con novedosos cambios

Consejo de presidentes de la ANFP aprobó la regla sub 21 para el 2026 con cambios novedosos, aunque se mantuvo la exigencia de 1.890'.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Los cambios de la regla sub 21 para el 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos cambios de la regla sub 21 para el 2026.

El consejo de presidentes de la ANFP aprobó varias modificaciones a las bases para el 2026 y una de ellas tiene que ver con la controvertida regla sub 21, la misma que tuvo a varios equipos de la Liga de Primera con la posibilidad de perder puntos hasta la última fecha de campeonato 2025.

Pero hay un par de novedades: si bien había una propuesta de subir la exigencia, la meta se mantuvo en 1.890′ por cumplir…

Sin embargo, la modificación más llamativa es que los equipos podrán cumplir hasta 120 minutos por partido como tope, subiendo el máximo que regía hasta ahora de 90′. Esto significa que se podrá sumar minutos con más de un juvenil de forma simultánea.

Asimismo, el consejo aprobó que podrán sumar minutos sub 21 los juveniles extranjeros, siempre y cuando tengan residencia definitiva en Chile.

Cambios a las bases: aprobado transgresor cambio en el sistema de clasificación a copas internacionales

ver también

Cambios a las bases: aprobado transgresor cambio en el sistema de clasificación a copas internacionales

Las otras bases ya aprobadas

Estos cambios ya aprobados en la regla sub 21 se suman a la modificaciones respectivas a lo que se denominó la Ley Tiago Nunes, que suma dos jugadores más como posibilidad en el banco y la redistribución de los cupos a copas internacionales.

Marchant fue el estandarte de los minutos sub 21 de Colo Colo.

Marchant fue el estandarte de los minutos sub 21 de Colo Colo.

Publicidad

Cabe recordar que, desde la implementación de la regla sub 21, todos los equipos han cumplido con el mínimo de minutos sub 21 exigidos.

Este 2025, los clubes con más minutos sub 21 fueron la descendida Unión Española (2.700′) y O’Higgins, con 2.619 minutos. Por su parte, Cobresal cumplió al límite con 1.897′.

Aprueban la Ley Tiago Nunes y se cambian las bases del fútbol chileno: más suplentes

ver también

Aprueban la Ley Tiago Nunes y se cambian las bases del fútbol chileno: más suplentes

Los minutos sub 21 de la Liga de Primera 2025

Audax Italiano: 1.963′
Deportes La Serena 2.178′
Cobresal: 1.897′
Colo Colo: 2.022′
Coquimbo Unido: 1.969′
Deportes Limache: 1.908′
Deportes Iquique: 2.099′
Everton: 2.145′
Huachipato: 2.107′
Ñublense: 2.061′
O’Higgins: 2.619′
Palestino: 2.331′
Unión Española 2.700′
La Calera: 1.978′
U. Católica: 2.144′
U. de Chile: 1.932′

Publicidad
Lee también
Los cuatro puestos que Colo Colo busca reforzar en este mercado
Colo Colo

Los cuatro puestos que Colo Colo busca reforzar en este mercado

El fútbol chileno cambia de sponsor tras acuerdo con gigante argentino
Campeonato Nacional

El fútbol chileno cambia de sponsor tras acuerdo con gigante argentino

¡Filtran la hermosa nueva camiseta de Colo Colo del 2026!
Colo Colo

¡Filtran la hermosa nueva camiseta de Colo Colo del 2026!

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"
Colo Colo

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo