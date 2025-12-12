El consejo de presidentes de la ANFP aprobó varias modificaciones a las bases para el 2026 y una de ellas tiene que ver con la controvertida regla sub 21, la misma que tuvo a varios equipos de la Liga de Primera con la posibilidad de perder puntos hasta la última fecha de campeonato 2025.

Pero hay un par de novedades: si bien había una propuesta de subir la exigencia, la meta se mantuvo en 1.890′ por cumplir…

Sin embargo, la modificación más llamativa es que los equipos podrán cumplir hasta 120 minutos por partido como tope, subiendo el máximo que regía hasta ahora de 90′. Esto significa que se podrá sumar minutos con más de un juvenil de forma simultánea.

Asimismo, el consejo aprobó que podrán sumar minutos sub 21 los juveniles extranjeros, siempre y cuando tengan residencia definitiva en Chile.

Las otras bases ya aprobadas

Estos cambios ya aprobados en la regla sub 21 se suman a la modificaciones respectivas a lo que se denominó la Ley Tiago Nunes, que suma dos jugadores más como posibilidad en el banco y la redistribución de los cupos a copas internacionales.

Marchant fue el estandarte de los minutos sub 21 de Colo Colo.

Cabe recordar que, desde la implementación de la regla sub 21, todos los equipos han cumplido con el mínimo de minutos sub 21 exigidos.

Este 2025, los clubes con más minutos sub 21 fueron la descendida Unión Española (2.700′) y O’Higgins, con 2.619 minutos. Por su parte, Cobresal cumplió al límite con 1.897′.

Los minutos sub 21 de la Liga de Primera 2025

Audax Italiano: 1.963′

Deportes La Serena 2.178′

Cobresal: 1.897′

Colo Colo: 2.022′

Coquimbo Unido: 1.969′

Deportes Limache: 1.908′

Deportes Iquique: 2.099′

Everton: 2.145′

Huachipato: 2.107′

Ñublense: 2.061′

O’Higgins: 2.619′

Palestino: 2.331′

Unión Española 2.700′

La Calera: 1.978′

U. Católica: 2.144′

U. de Chile: 1.932′

