Colo Colo tiene ventajas de cara a la temporada 2026. La primera, es que no tendrá que participar en ninguna competencia internacional, por lo que las energías estarán puestas en el plano local. Por otro lado, el 2025 fue un año con tal cantidad de errores, que es muy difícil hacerlo peor y se puede aprender de los tropezones.

El Cacique empieza a armar el equipo que sostendrá la campaña del próximo año. Sin lugar a dudas, muchos partirán. Otros tantos se integrarán y, finalmente, el plantel quedará listo par afrontar de la mejor manera posible los 101 años.

Uno de los que empezó a sonar con fuerza en el Monumental es Nicolás Díaz. El hermano de Paulo vino a préstamo a Unión Española desde Tijuana y se fue de vuelta a la Liga MX a mitad de temporada. Ahora, lo quiere el albo, ante la poca consideración de los Xolos.

¿Cuál es la razón por la que Nicolás Díaz quiere irse de México?

Si bien no es nada seguro, hay una importante chance de que Nico Díaz recale en Colo Colo. Esto no se debe, únicamente, a un interés del jugador de llegar a Macul, sino a sus ganas de dejar su último equipo en México. Al respecto habló Cristopher Brandt.

“Fue a Puebla por Pablo Guede y ya no está. Pertenece al Xolos y están tratando de destrabar su situación para que venga a préstamo“, señaló el periodista de ESPN.

Por el momento, no hay nada seguro sobre la llegada de Nicolás Díaz a Colo Colo. Sin embargo, su propio padre ha asegurado que, si hay que hablar de ofertas, le han llegado desde España y Francia, también.

Nico Díaz vistió la camiseta de Unión Española el primer semestre de 2025

