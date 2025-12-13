Es tendencia:
Tras no llegar a Colo Colo: Pablo Guede es nuevo DT de un grande de América

En las últimas horas, se confirmó el destino de Pablo Guede, DT que sonó en Colo Colo cuando aún no se ratificaba la continuidad de Fernando Ortiz.

Por Franco Abatte

Pablo Guede vivirá una nueva experiencia como entrenador en un grande de América.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTPablo Guede vivirá una nueva experiencia como entrenador en un grande de América.

Pablo Guede tiene nuevo destino futbolístico. El ex estratega de Colo Colo se encontraba libre tras su paso por el Puebla de México y fue en ese contexto donde su nombre asomó nuevamente como candidato a la banca del Cacique tras la paupérrima campaña 2025.

Así es, porque cuando la permanencia de Fernando Ortiz aún no era ratificada por la directiva de Blanco y Negro, Guede sonó como una alternativa viable para el banquillo albo debido, principalmente, a su cercanía con Aníbal Mosa y su condición de técnico libre lo que abarataba los costos.

No obstante, el futuro de Guede estaba lejos de Macul. Recientemente, y una vez confirmada la continuidad de Ortiz en Colo Colo, el también ex técnico de Palestino fue confirmado como nuevo estratega de un gigante de Conmebol, Alianza Lima de Perú.

Pablo Guede dirigirá Copa Libertadores el 2026

Tras la salida de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, quien se fue con polémica del elenco aliancista, se confirmó la llegada de Pablo Guede a la banca.

El DT argentino fue presentado a través de una publicación en redes sociales donde se señala lo siguiente: “¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥, 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐝𝐞! 💙👏🏾 Estamos juntos en este camino. 💪🏾 #ConAlianzaSiempre” El texto va acompañado con una imagen del entrenador argentino enlazado con el texto “Bienvenido Pablo Guede”.

De esta forma, el ex técnico de Colo Colo y Palestino dirigirá su décimo tercer club en su carrera y otro grande del continente, tras haber dirigido al propio Colo Colo y a San Lorenzo de Argentina.

Este 2026, Guede y Alianza Lima tendrán un duro desafío internacional, ya que verán acción por la Copa Libertadores 2026, pero deberán jugarla desde la primera fase previa. Esto porque ocuparon la plaza de clasificación, Perú 4.

