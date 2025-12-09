¿Vuelve? El primer conflicto que desata Pablo Guede por su posible regreso a Colo Colo

Se vienen días de definiciones en Colo Colo. Finalizada la catastrófica temporada 2025 para el cuadro albo, ahora los dirigentes de Blanco y Negro se tienen que poner de acuerdo sobre el futuro del club.

La reunión más importante la tendrá este miércoles el directorio de la concesionaria, porque van a definir la permanencia o la salida del entrenador Fernando Ortiz.

El Tano perdió muchos bonos en el Cacique, sobre todo tras las derrotas consecutivas ante Cobresal y Audax Italiano, que dejaron a Colo Colo sin Copa Sudamericana para 2026.

No hay consenso en Blanco y Negro sobre Pablo Guede

Fernando Ortiz genera dudas en ByN, es por ello que ya surgen nombres para reemplazarlo y uno de ellos es el del argentino Pablo Guede.

El transandino está libre tras su salida de Puebla y conoce a Colo Colo, porque lo dirigió entre 2016 y 2018, conquistando un total de cuatro títulos.

El nombre de Guede no genera consenso en el interior de la sociedad anónima, de hecho, en DaleAlbo mencionan que hay un bloque que no lo quiere de regreso en el Monumental.

Pablo Guede en su paso por Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Guede no tendría los apoyos para llegar al Monumental. Si bien dentro de la concesionaria es un nombre que gusta desde lo táctico, existen dudas por el lado extra futbolístico. De esta forma, el ex técnico de Colo Colo, sería del gusto del bloque Mosa, mientras que en el CSD tiene dudas y desde el bloque Vial Ruiz Tagle no habría apoyo“, explicó el citado medio.

Colo Colo tiene que decidir pronto si deja a Fernando Ortiz o empieza a negociar con nuevos entrenadores para 2026.

