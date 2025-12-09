Director de ByN cuenta la firme sobre la permanencia de Fernando Ortiz: “Debemos resolver…”

Colo Colo enfrenta un complejo momento al cierre del año Centenario. Es que todo indicaba que iba a ser una temporada de alegrías para el hincha, pero terminó siendo todo lo contrario. A tal punto que ni se pudo clasificar a Copa Sudamericana. Lo que pone en riesgo hasta la permanencia de Fernando Ortiz.

El “Tano” llegó en reemplazo de Jorge Almirón y su único objetivo era meter al Cacique en copas internacionales. Sin embargo, no se pudo conquistar dicho objetivo. Para peor en la última fecha se perdió por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental y no sirvió de nada la ayuda de Ñublense que venció por 5-0 a Cobresal.

ver también Tras no clasificar a Copa Sudamericana: Revelan dato clave sobre el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

“Yo no soy el que decide sobre eso, pero sí tengo bien claro que quiero continuar más que nunca”, enfatizó el trasandino tras la caída ante los itálicos.

Palabras más, palabras menos pero que mantienen en duda el proceso de Ortiz ya que no se logró ninguno de los objetivos trazados en su llegada. A tal punto que ya empiezan a rondar nombres como posibles reemplazantes para ya asumir en el 2026.

Encuesta¿Quién debe ser el entrenador de Colo Colo? ¿Quién debe ser el entrenador de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué dice ByN sobre Fernando Ortiz?

El tema es que en Redgol habló en exclusiva con uno de los directivos de ByN y explicó con peras y manzanas lo que ocurrirá con Fernando Ortiz. “Hay reunión mañana desde las 16 horas, la decisión sobre la continuidad de Ortiz se adopta mañana en esa reunión”, lanzó de entrada Eduardo Loyola.

Publicidad

Publicidad

ver también Impactante: aseguran que Colo Colo busca remecer el mercado con 9 fichajes

Tras ello, indicó que la jornada de este 10 de diciembre será clave ya que también se hará un análisis exhaustivo al plantel para el 2026. “Hay que ver la continuidad de si se queda o se va, luego de eso se resolverá los jugadores que se van y los que se quedan. Es el orden lógico, primero debemos resolver lo que pasa con el cuerpo técnico”, sentenció.

Ortiz aún no tiene su futuro asegurado en Colo Colo y recién el miércoles se definirá su continuidad

Cabe consignar que Fernando Ortiz ya está en Argentina por lo que la decisión de la concesionaria alba se le entregará vía telemática. Lo mismo con la mayoría de jugadores que ya comenzaron sus vacaciones. Aunque en algunos casos como Sebastián Vegas ya se despidieron de sus compañeros este martes, ya que no se hará efectiva la compra de su pase y debe volver a Monterrey.

Publicidad