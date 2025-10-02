Tras el mal año en Colo Colo, uno de los principales nombres que se ha llevado la furia del hincha es Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo fue el jugador más caro por el que ha pagado el club (US$1,2 millones) y lleva cero goles en la Liga de Primera.

Ante la poca continuidad del jugador y su mal nivel en los pocos minutos que jugó, en Blanco y Negro salieron a enfrentar las críticas. Ahí, su vicepresidente contó la verdad del por qué ficharon al charrúa a inicio de año.

Eduardo Loyola, directivo del club, no se guardó nada y ante la consulta en el programa Pelota Parada sobre el destino de Salomón Rodríguez el próximo año, dio su versión nombrando al “culpable” de su llegada.

Almirón y la llegada de Salomón Rodríguez a Colo Colo

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, culpó a Jorge Almirón de la contratación de Salomón Rodríguez en Colo Colo. Esto, tras críticas que apuntaban a que fue decisión del directorio el arribo del charrúa.

“No ha llegado el momento de evaluar a nuestro plantel, Salomón no llegó por capricho directivo, llegó porque Jorge Almirón lo pidió”, partió diciendo el hombre que trabaja codo a codo con Aníbal Mosa.

En ese sentido, Eduardo Loyola dejó en claro que están conscientes de que el jugador no fue lo esperado, diciendo que “es un jugador joven, lamentable, acá no ha funcionado”.

“La evaluación llegará cuando termien el campeonato, tengo mi opinión, pero no corresponde. Las evaluaciones se hacen cuando corresponde“, cerró, dejando en duda la continuidad del ariete, pese a que tiene contrato hasta el 2026.