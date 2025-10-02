La llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo le ha dado espacio a los canteranos que hace rato estaban esperando una oportunidad. El DT ha cumplido su promesa de utilizar a las “fuerzas básicas” y poco a poco le está dando rodaje a algunas figuras.

Uno de los que estaba ansioso por un llamado es Manley Clerveaux, quizás una de las mayores promesas de la cantera alba. El haitiano había subido al primer equipo en algunos duelos, pero Jorge Almirón nunca le dios los minutos que pedía, algo que está cambiando con el Tano.

Luego de haber visto acción en algunos amistosos o partidos en trabajos en el Estadio Monumental, ante Deportes Iquique por fin pudo hacer su estreno en la Liga de Primera. Algo que lo dejó más que emocionado y que incluso lo llevó a marcar una importante diferencia con el anterior proceso.

Manley Clerveaux responde a la confianza de Fernando Ortiz en Colo Colo

Tras no haber sido considerado por Jorge Almirón como esperaba, Manley Clerveaux está aprovechando al máximo el proceso de Fernando Ortiz. Ante la lesión de Alan Saldivia, el Tano está dándole espacio al haitiano al poder completar los cupos de extranjeros.

Sumando minutos ante Deportes Iquique, el extremo por fin se estrenó en la Liga de Primera (porque ya lo había hecho en Copa Chile). Es por ello que luego del pitazo final, aprovechó de dedicar algunas palabras.

Aunque lo más llamativo fue la diferencia que marcó entre Fernando Ortiz y Jorge Almirón, al que nunca le dijo algo como al Tano. “Estoy muy contento, gracias al club, al entrenador y todos mis compañeros que me ayudan día a día porque cada día es un aprendizaje“, dijo en el Lado B de Colo Colo.

Manley Clerveaux no se quedó ahí e insistió en agradecerle al nuevo DT del Cacique por hacerle espacio para jugar. “Agradecer al técnico que me dio la oportunidad“.

Fernando Ortiz está cumpliendo con su procesa de utilizar a los canteranos. Nombres como Leandro Hernández, Eduardo Villanueva y Manley Clerveaux han visto minutos, a la espera de que se sumen Francisco Marchant y Nicolás Suárez desde la Sub 20.

Manley Clerveaux quiere aprovechar cada oportunidad que pueda tener en Colo Colo. El extremo busca demostrar que puede ser aporte siempre que le permitan sumar minutos y así ayudar al Cacique a salir de su crisis.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Manley Clerveaux buscará seguir sumando minutos con Colo Colo en el próximo desafío que tiene por delante. El Cacique disputará un amistoso ante Deportes Puerto Montt este 8 de octubre desde las 20:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

