La larga espera de Eduardo Villanueva por hacer su estreno oficial con la camiseta de Colo Colo por fin se acabó. El arquero sumó sus primeros minutos en el profesionalismo en medio de una emergencia y supo responder al desafío.

El canterano albo debió ingresar luego de la lesión de Fernando De Paul y, si bien había visto acción en algunos amistosos, no fue hasta el viernes que debutó con el Cacique. Es por ello que en el camarín hubo varios que quedaron más que felices. Entre ellos, Daniel Morón.

El Loro, que sabe lo que es defender el arco del Cacique, fue uno de los que más se emocionó con lo hecho por Edu. Así por lo menos quedó reflejado tras el partido, donde ambos se fundieron en un cariñoso abrazo.

Daniel Morón y su festejo con Eduardo Villanueva luego de debutar oficialmente en Colo Colo

El debut oficial de Eduardo Villanueva emocionó a todo Colo Colo. Sus compañeros le dieron su respaldo cuando ingresó, mientras en las tribunas todo era aplausos para darle confianza para lo que venía.

Eduardo Villanueva debutó oficialmente en el arco de Colo Colo ante Deportes Iquique. Foto: Photosport.

La emoción del portero quedó reflejada en sus declaraciones, las que sorprendieron a varios. Aunque había otros momentos que habían pasado desapercibidos y que se conocieron en las últimas horas.

Colo Colo publicó el Lado B de lo que fue la victoria ante Deportes Iquique, donde el meta también dio unas breves frases. “No sabría cómo explicarlo en palabras, ha sido intenso, rápido. Mucha felicidad y orgullo porque he trabajado mucho tiempo para esto. Espero aprovecharlo, voy a ser responsable“.

Ya antes de llegar al camarín, Eduardo Villanueva fue aplaudido por algunos trabajadores del club. Aunque el momento más emotivo llegó con Daniel Morón, quien lo abrazó con fuerza y le dedicó un mensaje. “Por la paciencia y por todo lo que ha gritado. Vamos carajo, vamos“, el dijo la leyenda del arco albo.

Quedará esperar ahora para ver qué decisión tomará Fernando Ortiz con el portero. Fernando De Paul se está recuperando de sus molestias y todo indica que atajará en el amistoso con Deportes Puerto Montt, lo que le permitiría ganar terreno para la recta final de la temporada.

Eduardo Villanueva se toma con calma su debut con la camiseta de Colo Colo. El guardameta quiere aprovechar su oportunidad y ruega para seguir jugando en el Cacique, el gran sueño de su vida.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Mientras Fernando De Paul se recupera, Eduardo Villanueva sigue peleando para no soltar el arco de Colo Colo. El Cacique se prepara para un amistoso ante Deportes Puerto Montt este 8 de octubre desde las 20:00 horas.

