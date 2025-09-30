El debut de Eduardo Villanueva fue uno de los puntos destacados del triunfo de Colo Colo sobre Deportes Iquique en la Liga de Primera. Los albos golearon al complicado equipo nortino y mantuvieron el arco en cero en el estreno del joven golero, quien reemplazó a Fernando De Paul.

Ahora, el golero que subió al primer equipo ante la salida de Brayan Cortés contó los detalles de su debut. “Ha sido todo muy rápido e intenso. Me han pasado cosas muy buenas y me he mantenido bien, por algo se han dado las cosas“, manifestó Villanueva.

“La salida de Brayan abrió la posibilidad de tener más oportunidades y demostrar mis cualidades, y espero seguir respondiendo bien en los entrenamientos. Espero que, aunque se me haya abierto la posibilidad de jugar, se recupere pronto Fernando De Paul“, agregó.

Sobre qué le dijeron cuando le tocaba ingresar, Eduardo Villanueva contó: “En el momento en que vi que iba a entrar, pasó todo muy rápido. Vi la tremenda atajada del Tuto y que se quedaba en el suelo. Mis compañeros en la banca de suplentes me dijeron que estuviera atento“.

Esto dijo Eduardo Villanueva | Colo Colo

ver también ¿Lo logrará Ortiz? Los 21 puntos en disputa para que Colo Colo abroche una copa internacional

Qué le dijo Fernando Ortiz a Eduardo Villanueva ante su debut en Colo Colo

“El profe (Fernando Ortiz) y el cuerpo técnico me dijeron que disfrutara, que hiciera lo que venía haciendo estos últimos días, que me relajara y aprovechara la oportunidad“, relató el joven portero de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Ha sido un largo proceso. Desde los 11 años que estoy acá. Para mí Colo Colo significa mucho, significa prácticamente la mayor parte de mi vida. Después de estudiar, me he dedicado a entrenar, y estoy agradecido por lo que estoy viviendo en el equipo de mis amores“, cerró.