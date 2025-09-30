Colo Colo ya está preparando lo que será la recta final de esta Liga de Primera 2025, donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán sellar su clasificación a alguna de las copas internacionales de la Conmebol del 2026.

La tarea se ve a lo menos compleja, ya que los albos de momento son octavos con 34 puntos, a cuatro de distancia para recién meterse en los puestos de Copa Sudamericana. ¿Y la opción de ir a la Libertadores? Pues a seis del Chile 3 y a siete del Chile 2, siendo este el paso directo a la fase de grupos.

Por lo mismo los partidos que se viene posterior al parón por el Mundial Sub 20 son claves. Hablamos de siete compromisos, lo que se traduce en 21 puntos, donde sí o sí los albos están obligados a sumar la mayor cantidad que se pueda.

Las siete finales que se le vienen a Colo Colo.

Todo comenzará con un rival de peso, ya que los albos volverán a la acción para visitar al superlíder Coquimbo Unido. De ahí en más tocará recibir a un elenco comprometido con el descenso como Deportes Limache para después visitar a un rival directo en esa pelea por las copas como Ñublense.

Colo Colo debe sumar muchos puntos para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales. | Foto: Photosport.

En los últimos cuatro partidos el Cacique visitará a Unión Española, recibirá a Unión La Calera, será foráneo ante Cobresal y cerrará el año con Audax Italiano en el Monumental, estos dos últimos, probablemente rivales directos en este punto por las copas.

Fecha 24: Coquimbo Unido (visita) – Fin de semana del 19 de octubre

Fecha 25: Deportes Limache (local) – Fin de semana del 26 de octubre

Fecha 26: Ñublense (visita) – Fin de semana del 2 de noviembre

Fecha 27: Unión Española (visita) – Fin de semana del 9 de noviembre

Fecha 28: Unión La Calera (local) – Fin de semana del 23 de noviembre

Fecha 29: Cobresal (visita) – Fin de semana del 30 de noviembre

Fecha 30: Audax Italiano (local) – Fin de semana del 7 de diciembre

Así marcha el Cacique en la Liga de Primera 2025