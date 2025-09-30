El Mundial Sub 20 tuvo su primera gran goleada del torneo gracias al tremendo 9-1 que Estados Unidos le propinó a Nueva Caledonia. El duelo jugado en El Teniente de Rancagua tuvo un solo dominador, con una gran figura que tuvo su opción de jugar en la selección chilena.

Hablamos de Benjamín Cremaschi, jugador argentino-estadounidense que fue formado en el Inter Miami y que actualmente está a préstamo en el Parma de la Serie A. El volante se matriculó con un triplete y dio dos asistencias, recibiendo el premio de figura del partido por parte de la FIFA.

“Estamos contentos por la victoria, siempre es bueno arrancar los torneos de esta manera. Sabemos que ahora tenemos dos rivales fuertes y de muy buen nivel. Nosotros venimos a ganar el Mundial”, declaró seguro en zona mixta tras el encuentro.

Sin embargo y como mencionamos anteriormente, Cremaschi pudo defender la camiseta de la selección chilena su la historia variaba un poco en el pasado.

El crack que la selección chilena se perdió

Esto lo decimos porque quien fuera compañero de Lionel Messi en el Inter Miami es nieto de Atilio Cremaschi, histórico futbolista de Unión Española y de la selección chilena en las décadas del 40 y 50.

Benjamín Cremaschi fue elegido como el Jugador del Partido por parte de la FIFA tras el 9-1 de Estados Unidos sobre Nueva Caledonia. Si la historia era distinta, el volante pudo haber jugador por la selección chilena. | Foto: FIFA.

Cabe recordar que Atilio ganó dos Campeonatos Nacionales con Unión Española y otros dos con Colo Colo, donde además levantó una Copa Chile. Con el equipo de todos jugó 37 partidos y anotó dos goles en el Mundial de 1950, curiosamente, a Estados Unidos.

A nivel de selecciones juveniles Benjamín Cremaschi integró la Sub 19 de Estados Unidos que ganó la Copa de Naciones de Eslovenia en 2022. Además, en ese mismo año fue convocado para un entrenamiento con la selección Sub 20 de Argentina.

Sin embargo, quedó marcado para siempre en la selección estadounidense luego que el 12 de septiembre del 2023 debutará a nivel adulto en el triunfo por 4-0 sobre Omán en un amistoso.

