Una de las tantas particularidades que tiene el Mundial Sub 20 Chile 2025 es el debut absoluto en torneos FIFA del seleccionado oceánico de Nueva Caledonia, con tanta mala suerte que le tocó en un mismo grupo con potencias juveniles como Francia y Estados Unidos.

Y como era muy esperable, el debut de este territorio insular francés en las copas del mundo fue con una abultada derrota. Los norteamericanos no perdonaron los errores amateur que cometieron en el Estadio El Teniente de Rancagua, y se los hizo pagar caro.

ver también Mundial Sub 20 de Chile: Grupos, calendario, figuras y todo sobre la cita planetaria de la FIFA

Humillante goleada de Estados Unidos a Nueva Caledonia

En el primer tiempo, el cuadro de “las barras y las estrellas” estableció rápidamente las diferencias entre uno y otro equipo, poniéndose en ventaja por 7-0, con goles de Benjamín Cremaschi (2′, 4′, 37′), Niko Tsakiris (7′), Francis Westfield (28′) y Nolan Norris (35′, 44′).

Estados Unidos tenía todo a su merced para propinarle a Nueva Caledonia la mayor goleada en un Mundial Sub 20 y romper el récord que alcanzó la Noruega de Erling Haaland en Polonia 2019, cuando vencieron por 12-0 a Honduras. Pero los gringos bajaron un cambio.

No quisieron humillar más a los oceánicos, y pese a que Taha Habroune (68′) puso el 8-0 parcial, el humilde cuadro caledonio pudo descontar mediante Wapae Simane (70′). Sin embargo, Cole Campbell (73′) puso el 9-1 definitivo para finalizar el pleito.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedan ambos equipos en el torneo?

Estados Unidos es el puntero del Grupo E del Mundial Sub 20 junto con Francia, con tres puntos, pero con una diferencia de gol de +8 contra -1 de los galos. Por su parte, Nueva Caledonia es colista absoluto de su zona, sin unidades y -8.

Así se juega la próxima fecha del Grupo E

JUEVES 2 DE OCTUBRE

Estados Unidos vs. Francia / 17:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia / 20:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Publicidad