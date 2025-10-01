El Mundial Sub 20 sigue al rojo vivo su acción, con una selección de Chile que se jugará su clasificación en la última jornada ante Egipto. Pero también hay otros países que hacen noticia, pese al arsenal de goles que recibieron.

Tal es el caso del debutante Nueva Caledonia, quien cayó 9-1 en el debut ante Estados Unidos, pero que vivió una fiesta en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Si los jugadores fueron a celebrar el estreno con el público tras ser goleados, había reales hinchas con camiseta de dicha selección. Eso sí, eran chilenos que prepararon el apoyo con semanas de anticipación.

De Chile a delirar con Nueva Caledonia en el Mundial Sub 20

En la previa al debut de Nueva Caledonia en el Mundial Sub 20, se vio a hinchas chilenos que llegaron con bandera y hasta la camiseta de la selección debutante en la cita.

“¡Y Caledonia dale oh!”, partió diciendo el chileno efusivamente desde Rancagua, para posteriormente explicar la planificada movida junto a sus amigos para calzarse la camiseta del equipo.

En diálogo con RDN Deportes, el hincha de Nueva Caledonia y la Roja dijo que “fácilmente podríamos haber apoyado a Francia o EE.UU., pero quisimos ir por un grupo sacrificado”.

“La polera la encargué, en una junta con amigos conversamos del Mundial, vimos el equipo y compramos la ropa, banderas, camiseta. Nosotros con un gol quedamos felices”, cerró.

