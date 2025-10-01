La Roja falló en su segundo desafío en el Mundial Sub 20. El equipo que dirige Nicolás Córdova perdió contra Japón y complicó su clasificación a los octavos de final de la competencia, la que definirá este viernes 3.

El equipo nacional pudo hacer algo más, pero su inseguridad frente al arco, donde Juan Francisco Rossel era la principal fuerza ofensiva, le pesó. El mismo DT lo dijo. “Fuimos muy imprecisos dentro del área, superimprecisos. Generalmente, esas situaciones Pancho las hace“, mencionó.

Es por esto que, más tarde, el jugador hizo una fuerte autocrítica. “Gran parte del resultado pasa por mí también, me erré hartas chances de gol. Estoy muy frustrado, le pido disculpas a la gente, y al equipo gracias por apoyarme”, comentó Rossel en entrevista con D Sports.

“Tengo claro que el delantero pasa por momentos. En la selección trabajamos con psicólogos, con coaches. Estamos bien protegidos. Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol. Estoy seguro de que con Egipto voy a arreglar“, complementó.

Juan Francisco Rossel y la Roja mantienen la fe

Ahora, la Roja define la clasificación en la tercera fecha, donde enfrentará a Egipto este viernes 3 de octubre en el Estadio Nacional. Un triunfo dejaría a Chile en los octavos de final, siempre que Nueva Zelanda no supere a Japón por una mayor diferencia de gol que la chilena.

Sobre cómo está el equipo para enfrentar ese duelo definitorio, Juan Francisco Rossel comentó: “Depende de nosotros todavía. Estamos muy tranquilos. Tenemos que sacarnos lo de Japón. Pero con Egipto estoy seguro de que vamos a clasificar a octavos“.