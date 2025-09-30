Es tendencia:
Minuto a minuto: la selección chilena afronta un duelo clave contra Japón por el Mundial Sub 20

Tras derrotar a Nueva Zelanda en el debut, la selección chilena buscará el triunfo contra Japón con la posibilidad de quedar muy encaminado a la siguiente fase.

Por Diego Jeria

La Roja va por Japón en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Roja va por Japón en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20.

La selección chilena dirigida por Nicolás Córdova vuelve a la acción en la Copa del Mundo de Chile 2025 y enfrenta a su simular de Japón esta noche, en el Estadio Nacional. Dependiendo de un triunfo y del resultado final de Nueva Zelanda contra Egipto, La Roja tiene una pequeña posibilidad de asegurar la clasificación adelantada.

La Roja viene de debutar con un agónico triunfo por 2-1 contra Nueva Zelanda, con goles de Lautaro Millán y Ian Garguez. Por la segunda fecha del Grupo A se espera el partido más complicado para el anfitrión en fase de grupos.

Japón desafía al anfitrión Chile por la Copa del Mundo Sub 20 de 2025.

Japón desafía al anfitrión Chile por la Copa del Mundo Sub 20 de 2025.

Es que los nipones derrotaron 2-0 a Egipto, en el primer partido del certamen, y asoman como el rival directo de La Roja, en teoría, por el liderato del grupo.

Minuto a minuto de Chile sub 20 vs. Japón:

¡Chile tapa el penal!

34'.- ¡No es gol! ¡Tapó Sebastián Mella para salvar a Chile!

Penal para Japón

30'.- El árbitro cobra penal para Japón tras un error en la salida . El juez revisa en el monitor del Review y confirma la decisión. Hay tiro desde los doce pasos para los nipones a los 34'.

Primera de Chile

23'.- Agustín Arce saca un zurdazo desde fuera del área y el balón se va medio metro fuera del poste izquierdo de Japón.

Se salva Chile

18'.- Jugada preparada de Japón pilla paveando a Chile: tiro libre con pase profundo de Ryunosuke Sato por la izquierda y el remate desde el costado del área de Keita Kosugi sale apenas desviado en el segundo palo.

Primeros minutos: partido trabado

14'.- Primeros minutos de partido... Chile salió mejor y con más ganas, pero con el correr de los segundos Japón ha nivelado la balanza. Ambos equipos buscan su juego, pero por ahora sin profundidad para crear peligro real frente al arco rival.

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Ya juega Chile sub 20 contra Japón por el Mundial Sub 20. ¡Vamos La Roja!

Comienza en minutos

Equipos a la cancha: los jugadores de la selección chilena sub 20 y Japón ya pisan el pasto del Estadio Nacional. El duelo comienza en breve mientras se entonan los respectivos himnos.

Así se paran los equipos8

Chile forma con Sebastián Mella al arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Patricio Romero en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en mediocampo; Willy Chatilliez, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en delantera. DT: Nicolás Córdova.

En la banca de La Roja esperan Ignacio Sáez y Gabriel Maureira; Milovan Celis, Nicolás Suárez, Nicolás Cárcamo, Francisco Marchant, Flavio Moya, Vicente Álvarez, Joaquín Silva, y Rodrigo Godoy.

Japón alinea con Alexandre Pisano al arco; Rei Umeki, Rion Ichihara, Kazunari Kita y Keita Kosugi en defensa; Katsuma Fuse, Yuto Ozeki; Ryunosuke Sato, Sora Hiraga y Shunsuke Saito en mediocampo; Rento Takaoka en delantera. DT: Yuzo Funakoshi.

Las alternativas niponas son Keisule Nakamura y Rui Araki; Kosei Ogura, Soma Kanda, Yumeki Yokoyama, Hisatsugu Ishii, Harumichi Shiokawa, Soichiro Mori, Hagumu Nakagawa y Nelson Ishiwatari.

Ya hay ambiente

Los planteles de Chile y Japón ya están en el Estadio Nacional, mientras los hinchas comienzan a llegar al recinto de Ñuñoa en masa en medio de un día laboral. Se espera nuevamente aforo completo.

Así está la tabla

Tras la victoria de Nueva Zelanda contra Egipto, y a espera de la selección chilena ante Japón, así está la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20 de Chile 2025:

Formación confirmada de Japón

Once titular con los nipones que esperan convertirse en los verdaderos Oliver Atom y Benji Price.

Noticias en el mismo grupo

En el duelo preliminar de Chile contra Japón, también por el Grupo A, fue victoria de Nueva Zelanda por 2-1 contra Egipto en el Estadio Nacional.

Nueva Zelanda se pone en carrera y Egipto ya se empieza despide de la cita juvenil planetaria. Por otro lado, al no haber empate, un triunfo de La Roja contra Japón acercará a Chile a la siguiente ronda, pero hace imposible sentenciar la clasificación adelantada contra los nipones por la segunda fecha.

Formación confirmada de Chile

Nico Córdova y Japón

En la previa y sobre Japón, el DT de Chile sostuvo que "es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y atacar a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios".

Los datos del partido

La selección chilena sub 20 recibe a su similar de Japón este martes 30 de septiembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. Arbitra el marroquí Jalal Jayed.

Probable formación de la selección chilena sub 20

De no mediar contratiempos, La Roja formará con Sebastián Mella al arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en mediocampo; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en delantera.

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. La selección chilena enfrenta a Japón por la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo de Chile 2025, con la posibilidad de llegar a seis puntos. Ambas selecciones pelean la punta de la tabla y te invitamos a acompañarnos en la espera del trascendental duelo y el minuto a minuto durante el partido.

