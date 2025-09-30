La selección chilena dirigida por Nicolás Córdova vuelve a la acción en la Copa del Mundo de Chile 2025 y enfrenta a su simular de Japón esta noche, en el Estadio Nacional. Dependiendo de un triunfo y del resultado final de Nueva Zelanda contra Egipto, La Roja tiene una pequeña posibilidad de asegurar la clasificación adelantada.

La Roja viene de debutar con un agónico triunfo por 2-1 contra Nueva Zelanda, con goles de Lautaro Millán y Ian Garguez. Por la segunda fecha del Grupo A se espera el partido más complicado para el anfitrión en fase de grupos.

Japón desafía al anfitrión Chile por la Copa del Mundo Sub 20 de 2025.

Es que los nipones derrotaron 2-0 a Egipto, en el primer partido del certamen, y asoman como el rival directo de La Roja, en teoría, por el liderato del grupo.

Minuto a minuto de Chile sub 20 vs. Japón: