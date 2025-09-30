Las cosas se complicaron para Chile en la lucha por un lugar en los octavos de final del Mundial Sub 20. La Roja no pudo con Japón y cayó por 0 a 2 en el Estadio Nacional, lo que dejó cuesta arriba las cosas en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova mostró una mejor versión que la del debut pero eso no le alcanzó. Los Nipones lograron llevarse los tres puntos y, con ello, poner un pie en la próxima ronda del certamen.

La Roja tendrá una misión importante ya que en la última fecha de la fase de grupos deberá vencer sí o sí a Egipto. Esto, porque Nueva Zelanda hoy consiguió una victoria que ajustó las cosas.

Chile se complica en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

La selección chilena cayó por 2 a 0 ante Japón y quedó con una importante tarea para el cierre de la fase de grupos. La Roja cedió terreno en la pelea por la clasificación a los octavos de final por el duro revés de esta noche.

Japón se llevó una victoria clave ante Chile para asegurar el liderato de la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Con goles de Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama, los Nipones consiguieron un triunfo que vale oro. Con esto llegaron los 6 puntos y son los líderes exclusivos del Grupo A, por lo que con un empate en la última fecha ante Nueva Zelanda le basta para clasificar.

En el caso de Chile el escenario es un poco más complejo. Si bien sigue dependiendo de sí misma, la Roja quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 3 unidades y una diferencia de gol en contra en comparación con los All Whites (-1 y 0, respectivamente).

La definición por el segundo cupo será vital. Nuestro país dependerá de lo que pase entre Japón y Nueva Zelanda, pero tiene la obligación de ganar si no quiere arriesgarse. La diferencia de gol jugará un rol fundamental, aunque queda la esperanza de meterse como mejor tercero.

Nicolás Córdova tendrá trabajo por hacer de cara al próximo encuentro ante Egipto. Lo visto hoy tuvo un inicio prometedor, pero el resultado le pesó a un plantel joven.

Chile no pudo con Japón y la tabla de posiciones del Mundial Sub 20 le quedó cuesta arriba. La Roja se jugará la clasificación en la última fecha de la fase de grupos para tratar de seguir en la pelea y no sólo haber participado.

Así queda Chile en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

¿Cuándo juega Chile con Egipto en el Mundial Sub 20?

Chile se olvida de Japón y ahora pone la mira en lo que será el choque con Egipto en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La Roja enfrentará a los Faraones este viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

