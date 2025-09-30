Japón será el segundo escollo de la selección chilena en el Grupo A del Mundial Sub 20, que tiene a nuestro país como anfitrión. De hecho, el equipo nacional puede clasificar este mismo martes 30 de septiembre a los octavos de final de la competencia.

El cuadro asiático comenzó el certamen con una clara victoria sobre Egipto en el Estadio Nacional. Allí destacó literalmente por sobre todos el portero del elenco nipón. Esto porque mide un metro 97 centímetros. También llamó la atención su nombre, carente de sonido japonés.

Se llama Alexandre Pisano, nació el 10 de enero de 2006. Por ende, tiene 19 años. Su padre es canadiense y su madre, japonesa. Eso lo lleva a tener la doble nacionalidad. Milita en el Nagoya Grampus, de la J1, donde tuvo gran parte de su formación como arquero.

Alexandre Pisano pudo entregar su valla invicta en el debut de Japón. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En abril del año pasado, tuvo su debut con el Nagoya Grampus en un partido de copa. Y también llamó la atención del equipo adulto de Japón. Fue llamado para la Final del Campeonato de Fútbol E-1 de Asia Oriental 2025 en Corea del Sur. Debutó en el primer partido contra Hong Kong.

Hace dos años, Pisano fue mundialista Sub 17, también con el equipo del Sol Naciente. Parecía muy pronto para una citación al combinado adulto. Pero llegó y lo recibió con mucho apetito. “La selección japonesa es algo que veía en la tele desde que era pequeño”, dijo el espigado guardavalla.

Alexandre Pisano en acción por Japón ante Egipto en el Estadio Nacional. (Andres Pina/Photosport).

“Ahora quiero dar energía a quienes nos miran. Como internacional quiero asumir esa responsabilidad y obtener resultados”, agregó Pisano. Una muestra del hambre voraz que tiene de seguir en la superación de obstáculos propios de un futbolista que recién comienza sus pasos profesionales.

El portero de Japón tuvo algo de trabajo en el partido ante Egipto y espera tenerlo también frente a la selección chilena, el equipo local en el Mundial para menores de 20 años. Alexandre Pisano sabe que su 2025 ha sido muy bueno. Casi brillante.

Con inesperadas noticias. “Lo que más me sorprendió fue ser convocado a la selección. Esta temporada mi objetivo era simplemente jugar partidos. En el futuro quería ser internacional, pero esto no me lo podía imaginar”, manifestó Pisano en una entrevista con su club.

Alexandre Pisano en acción ante Egipto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Hoy en día, está considerado como uno de los arqueros con más potencial en Asia a raíz de su tamaño, agilidad y seguridad dentro del área. Y cuenta las horas para el duelo ante Chile, que puede cimentar la clasificación nipona a la ronda de 16 mejores equipos en esta Copa del Mundo. El partido comienza a las 20 horas de este martes 30 de septiembre.