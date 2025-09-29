Un complicado debut tuvo la selección chilena en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en el país, porque sufrió para vencer al modesto cuadro de Nueva Zelanda.

Al equipo de Nicolás Córdova le pesó más de la cuenta el estreno ante 45 mil personas en el estadio Nacional, porque jugó mal y ganó gracias a dos errores de la zaga oceánica.

La Roja se impuso por 2-1 en un colmado recinto de Ñuñoa el pasado sábado, gracias a los goles de Lautaro Millán e Ian Garguez.

El lindo gesto de Nueva Zelanda en el estadio Nacional

Nueva Zelanda estuvo muy cerca de lograr la sorpresa y sacarle puntos a Chile, porque estaba empatando el partido hasta los 96 minutos, cuando llegó el desnivel anotado por el defensor de Palestino.

Pese a irse con las manos vacías de Ñuñoa, el cuadro neozelandés tuvo un tierno y poco habitual gesto con Chile, porque dejó un lindo escrito en una pizarra del camarín que usó en el Nacional.

“Gracias Chile, mucho éxito”, se lee en el pizarrón que usó el cuadro neozelandés, que por la segunda fecha se medirá en duelo de perdedores ante Egipto.

En tanto, la selección chilena se jugará la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes ante Japón en el mismo recinto santiaguino.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

La segunda fecha para la selección chilena en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre, cuando se mida ante Japón desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

