Guarello se pone simpático y elige al mejor jugador de la selección chilena Sub 20: “Un escalón…”

La selección chilena tuvo un tenso debut en el Mundial Sub 20, donde le ganó sufriendo a Nueva Zelanda en el estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova le ganó al cuadro oceánico por 2-1, gracias a un gol del defensa de Palestino Ian Garguez a los 96 minutos, lo que provocó la alargaría de 45 mil personas en Ñuñoa.

El otro goleador del equipo nacional fue el volante ofensivo de Independiente Lautaro Millán, quien puso el 1-0 en el arranque del segundo tiempo con un derechazo desde la entrada del área.

Guarello destaca a Lautaro Millán como el mejor de la Roja

El cometido del volante argentino-chileno fue analizado por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien lo destacó como el mejor de la Roja.

“Ojo que Millán para mí es un jugador que está sobre el nivel de esta selección Sub 20, es decir, que está un escalón más arriba“, dijo el comentarista en La Hora de King Kong.

Lautaro Millán marcó el primer gol de Chile en el Mundial. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, agregó que “Arce jugó bien, Ramos corre, está Faúndez, pero nada extraordinario. A esta Selección si la pones con el equipo del Mundial de 2007 hay mucha diferencia”.

El segundo partido de la selección chilena será este martes ante Japón, donde buscará cerrar su clasificación a octavos de final del Mundial.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

La segunda fecha para la selección chilena en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre, cuando se mida ante Japón desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

