El argentino de la Roja explica la razón por la que eligió jugar por Chile: “Gracias a él…”

Una sufrida, pero emotiva victoria sumó la selección chilena en su debut en el Mundial Sub 20, porque le ganó por 2-1 a Nueva Zelanda en el estadio Nacional.

La Roja se complicó más de la cuenta ante el cuadro neozelandés, ya que le igualaron sobre los 80′ con un penal y pudo llegar al desnivel recién en los 96′, gracias a Ian Garguez, lo que provocó la algarabía de 45 mil personas en Ñuñoa.

El primer gol chileno en el certamen que organiza no lo hizo un jugador nacido en el país, sino que lo anotó el argentino Lautaro Millán, quien reforzó a última hora al equipo nacional.

ver también Nicolás Córdova cuenta toda la verdad sobre la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20: “Jamás…”

Lautaro Millán explica porque decidió jugar por Chile y no por Argentina

El volante creativo de Independiente habló en zona mixta y dijo que su padre, que es chileno, lo empujó para que aceptara la propuesta de Nicolás Córdova de jugar el Mundial.

“Cuando hice el gol pensé en mi viejo, que debe estar en la casa llorando. Gracias a él estoy acá, así que se lo dedico a él“, dijo un emocionado seleccionado juvenil.

Lautaro Millán celebrando su gol por Chile ante Nueva Zelanda. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Luego, le dio las gracias a sus compañeros en la selección chilena Sub 20, quienes lo acogieron de gran forma en el plantel.

“Estoy agradecido de mis compañeros, desde que vine me recibieron de la mejor manera y ese es el plus que me dan para seguir viniendo a la Selección. Nico Córdova se interesó mucho en mí y esa también fue una de las razones por las que elegí jugar para Chile”, cerró Millán.

ver también Lautaro Millán se ilusiona con la selección chilena en el Mundial Sub 20: “Este grupo está para…”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

La segunda fecha para la selección chilena en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre, cuando se mida ante Japón desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Publicidad