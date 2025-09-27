A pesar de que Lautaro Millán no estuvo con la selección chilena en el Sudamericano Sub 20, sí aceptó el llamado de Nicolás Córdova para jugar el Mundial de la categoría, donde tuvo un comienzo soñado. Anotó un gol en la victoria sobre Nueva Zelanda.

Y con el número “14” en la espalda, el volante ofensivo de Independiente de Avellaneda logró marcar diferencia ante los All Whites. De hecho, fue distinguido como el jugador del partido por la FIFA en el Estadio Nacional. “Muy contento por hacer mi primer gol en un Mundial”, dijo Millán en DSports Chile.

“Estoy muy agradecido con la selección que me dio esta oportunidad. Fue un partido duro, pudimos ganar, empezamos con el pie derecho”, fue la cuenta alegre que sacó el jugador de 20 años, quien quedó fuera a última hora del Sudamericano con la Albiceleste.

Lautaro Millán celebra junto a su asistidor, Agustín Arce. (Andres Pina/Photosport).

Por eso, en gran parte, se puso otra camiseta roja. “Estoy muy contento, más por mi viejo que me está viendo por la tele. Agradecido a él, es su país. Gracias a él estoy acá”, manifestó Lautaro Millán en esa entrevista que le concedió al periodista Marco Escobar.

Lautaro Millán confía en pelear el premio mayor en el Mundial Sub 20 con Chile

Lautaro Millán sabe que Chile puede apuntar alto en el Mundial Sub 20. “Este grupo trabajó mucho para esto. Estamos para grandes cosas”, fue el osado deseo que manifestó el jugador surgido de las inferiores de Independiente de Avellaneda.

De hecho, fue titular en la revancha cancelada entre el Rojo y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Aunque ahora su foco está en el duelo con Japón tras la difícil victoria contra Nueva Zelanda. “Sabemos que fue un partido de Mundial, siempre van a ser duros”, dijo Millán.

Lautaro Millán celebra su gol ante Nueva Zelanda. (Andres Pina/Photosport).

“En la semana nos vamos a preparar, lo haremos de la mejor manera. Ojalá podamos sacar un buen resultado”, agregó el “14” sobre los días de trabajo para enfrentar a los asiáticos el martes 30 de septiembre, también en el Estadio Nacional, para encaminar la clasificación en el Grupo A.

