Independiente al fin volvió a sonreír después de una pésima racha. El equipo de los chilenos venció a Platense en medio de un caldeado clima, el cual incluyó ¡comida de perro!

El Rojo se olvidó de ganar en el segundo semestre del año, incluyendo la traumática eliminación contra Universidad de Chile con los incidentes de por medio. Ni la llegada de Gustavo Quinteros había podido revertir la mala racha, hasta ahora.

El triunfo de Independiente

En la primera parte del año, Independiente hizo una buena campaña de la mano de Julio Vaccari, pero de en el segundo semestre todo cambio. Pasaron y pasaron los partidos y los triunfos no llegaban, por lo que el DT tuvo que dejar su cargo. Con Quinteros, la historia no mejoraba.

Ya eran 15 partidos sin ganar, hasta la victoria ante Platense. El Rojo volvió al triunfo gracias al 3-0 ante el Calamar en el Estadio Libertadores de América. De esta manera, los hinchas volvieron a festejar luego de 117 días.

En la previa al partido pendiente del fútbol argentino, el clima no era para nada bueno en Avellaneda. Incluso, los fanáticos no hallaron nada mejor que lanzarles comida de perro a los jugadores en señal de protesta. De hecho, una bolsa les cayó en pleno festejo del primer gol. También, les tiraron billetes falsos.

Gabriel Ávalos y los chilenos Felipe Loyola y Lautaro Millán anotaron para Independiente, con lo cual apagaron en parte el pésimo momento que vive el club. Siguen en el último lugar del Grupo B, pero ahora con 9 puntos. Todavía tienen opciones matemáticas de ir a playoffs.

Con el triunfo ante Platense, Gustavo Quinteros consiguió su primera victoria como entrenador del Rojo. Los chilenos Lautaro Millán, Luciano Cabral y Felipe Loyola tuvieron minutos, mientras Pablo Galdames se quedó en la banca todo el encuentro.