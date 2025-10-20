Gustavo Quinteros no lo está pasando al mando de Independiente. El ex Colo Colo sigue sin conocer la victoria en el Rojo de Avellaneda tras cuatro partidos jugados y la situación se comienza a agravar tras la derrota por 1-0 ante San Martín de San Juan de ayer.

El santafesino no es el único que está pasándolo mal, ya que en el plantel destaca la presencia de dos chilenos como Pablo Galdames y Lautaro Millán. Este último, hace poco reintegrado al plantel tras su participación con Chile en el Mundial Sub 20 y en la pasada fecha FIFA.

Lamentablemente el rendimiento del argentino nacionalizado chileno no ha sido el de los mejores, algo que fue puesto en evidencia por el propio Quinteros tras la caída su equipo por la fecha 13 del Clausura 2025.

Quinteros echa al frente a Millán

El DT del Rojo aseguró a los medios que “Lautaro Millán entrenó tres días conmigo y todavía no sabe bien la función en cada puesto que le pido. Y creo que yo no soy un entrenador que improvisa”.

Además, el ex DT albo declaró que “estaba para jugar 20 minutos en la posición que lo hicimos entrenar. Entró y no lo hizo mal, pero el rival tenía mucha gente defendiendo y había poco espacio para resolver”.

“Estoy en deuda con la gente y los jugadores también. Todo cuesta el doble con la cantidad de partidos que llevamos sin ganar. No merecíamos perder, no vi un rival que nos haya superado, pero fallamos en muchas situaciones claras. Esto pasa más que nada por lo mental”, concluyó.

Independiente marcha colista del Grupo B del Clausura argentino con apenas seis puntos tras 12 fechas jugadas. El Rojo ya casi no tiene chances matemáticas de clasificar a los playoffs y está muy lejos de jugar una copa internacional del 2026 mediante la tabla anual.

Los números de Lautaro Millán en Independiente

Millán en este 2025 ha jugado con el cuadro de Avellaneda un total de 27 partidos, siendo 20 por el torneo argentino, uno por Copa Argentina y seis en Copa Sudamericana. Suma tres goles en 1338 minutos de acción.

