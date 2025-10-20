Gustavo Quinteros vio una vez más cómo Independiente falló una ocasión clarísima en los pies del volante Pablo Galdames. El chileno recibió una falta dentro del área que él mismo quiso transformar en gol. Pero se encontró con una gran tapada del portero de San Martín de San Juan.

Matías Borgogno, ex Vélez Sarsfield al igual que Galdames, se estiró de gran forma para contener el remate del mediocampista surgido en las inferiores de Unión Española. El “8” fue titular en el Rojo, pero después de ese fallo desde los 12 pasos no pudo encontrarse a sí mismo.

Así lo captó también Quinteros, quien se refirió a la razón que hubo para que fuera Galdames el designado para el lanzamiento. “Nosotros entrenamos, dos o tres días y siempre al final hago entrenar penales”, introdujo el director técnico argentino-boliviano tras esta derrota ante el cuadro verdinegro.

Pablo Galdames tuvo una jornada muy desafortunada en el Rojo. (Christian Alvarenga/Getty Images).

“Galdames es uno de los que patea muy bien. Hay varios. En ese momento el que está con confianza, se siente bien y está fuerte de la cabeza tiene la posibilidad de patear. Evidentemente le pesó el penal a Galdames, después bajó anímicamente”, manifestó el DT, quien fue campeón del fútbol chileno con Colo Colo y la Universidad Católica.

Y prosiguió con su análisis de la situación. “Veía que se lamentaba constantemente. Pero es normal en esta situación, después de tantos partidos sin ganar. El ambiente, la gente, ellos se sienten en deuda con ellos, su gente, sus familias, sus amigos y la gente de Independiente. Esa es una influencia negativa en momentos clave”, aseguró Gustavo Quinteros.

Quinteros admite que vio mal a Galdames tras el penal que falló en Independiente

Después de esa derrota, donde Pablo Galdames desperdició un penal a favor de Independiente, Quinteros recordó otro partido donde el “8” pudo ser el héroe: el clásico ante Racing Club, donde tuvo una chance inmejorable para definir el partido sobre la hora.

Pero quiso concretar con un finiquito a tres dedos que ni siquiera acertó al arco defendido por Facundo Cambeses. “El clásico con Racing fue un partido para ganarlo. Contra Godoy Cruz no, el empate fue justo. Tal vez fue más favorable a nosotros. El partido anterior no merecimos perder para nada. Muchas fallas, situaciones de gol clarísimas”, dijo sobre esa paridad contra la Academia y la caída ante Lanús.

Gustavo Quinteros sabe que su equipo está en un momento crítico. (Christian Alvarenga/Getty Images).

“En este partido no fue perdible, no vi un equipo que nos superó en ningún momento. Nunca. Nosotros tuvimos muchos ataques por la banda, posesión. Fallamos goles, uno en offside también. Creo sinceramente que esto es un tema de una situación negativa donde hay que trabajar mucho la cabeza”, apuntó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Y añadió un respaldo para sus pupilos, cada vez más cuestionados por la campaña. Independiente suma números de descenso en la Liga Profesional de Argentina. “Los jugadores trabajan muy bien en la semana con la ilusión de revertir partidos. Necesitamos hacer mucho más para ganar porque las situaciones claras, incluso el penal, no las pudimos convertir”, cerró Quinteros.

Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2025

Independiente suma apenas 6 puntos en 12 partidos jugados y es colista en la segunda etapa de la Liga Profesional de Argentina.