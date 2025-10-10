Uno que tuvo su gran estreno con la camiseta de la selección chilena fue Lautaro Millán, el jugador de Independiente que vino para el Mundial Sub 20 y terminó jugando en el amistoso contra la selección de Perú.

Argentino pero de padre chileno, el volante tuvo su debut con la selección mayor, en algo que ya había soñado y tenía decidido cumplir como un regalo para su familia.

En ese sentido, el jugador agradeció a la gente que le permitió poder estrenarse en la Roja, con un especial mensaje para su entrenador actual en Independiente: Gustavo Quinteros.

“Estoy feliz, porque esta selección me da la oportunidad. Quiero agradecer a Independiente que me dejó quedarme y a Gustavo Quinteros que me dejó quedarme a cumplir mi sueño”, explicó.

Lautaro Millán se estrenó con la selección chilena adulta. Foto: Andrés Pina/Photosport

Lautaro Millán agradeció su estreno por la selección chilena

Fue tras el partido que Lautaro Millán estaba emocionado por su estreno en la selección chilena, tanto así que ya sabía a quién le tenía un especial regalo: “La camiseta se la voy a regalar a mi viejo que está orgulloso”.

“Es muy importante porque ganar en el inicio es algo muy hermoso, este grupo lo necesitaba, feliz por la victoria”, explicó.

En ese sentido, agradeció a los compañeros de Chile que le dieron la bienvenida tras el Mundial Sub 20, donde volvió a confirmar el compromiso de estar disponible para la Roja.

“El primer día me recibieron de la mejor manera, agradezco a mis compañeros.

Ya tomé la decisión de jugar acá”, finalizó.

