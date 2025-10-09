La selección chilena tuvo importantes cambios en las últimas horas por culpa de las lesiones. La Roja perdió a Iván Román y Lucas Assadi para el amistoso con Perú, por lo que se movió rápido para encontrarles reemplazantes.

Para sorpresa de muchos, el cuerpo técnico de Sebastián Miranda se inclinó por figuras que estaban disputando el Mundial Sub 20 para cubrir esas zonas. Uno de los nombres que entró en la adulta es Lautaro Millán, quien pasó sin escalas de la proyección a la mayor del Equipo de Todos, una situación que provocó reacciones en Independiente, su club.

El Rojo, que no tenido buenas relaciones con nuestro país luego de lo ocurrido con la U de Chile en Copa Sudamericana, no quedó indiferente al llamado del mediocampista. De hecho, utilizaron sus redes sociales para dejar un mensaje con el que olvidan las polémicas por el bien de su joven estrella.

Independiente deja atrás las polémicas y celebra llamado de Lautaro Millán a Chile

En Independiente no quieren más polémicas con Chile y hacen las pases gracias a Lautaro Millán. El volante se suma a la Roja adulta tras sus actuaciones con la Sub 20 y el Rojo lo celebra sin problemas.

Lautaro Millán eligió jugar por Chile y en Independiente lo celebran. Foto: Photosport.

Pese a todo lo que pasó con la U de Chile en la Copa Sudamericana, el elenco trasandino deja atrás todo para ponerse en la buena. A través de sus redes sociales, el club publicó un mensaje dedicado al joven mediocampista.

“El volante de Independiente, que recién retorna del Mundial Sub 20, tuvo su primera convocatoria para la Mayor del país trasandino y compartirá equipo con Felipe Loyola“, señalaron.

En esa misma línea y para no dejar dudas sobre su buena onda con Chile, Independiente lo llamó a romperla toda con nuestro país. “¡A seguir con todo, Lauti!“.

Quedará esperar para ver si es que Sebastián Miranda le hace un espacio dentro del esquema que prepara. Lucas Assadi asomaba como titular, por lo que de seguro podrá tener minutos ante Perú.

Lautaro Millán se enfoca en ayudar a Chile a salir de su crisis después de disputar el Mundial Sub 20. El volante cumple su sueño de jugar con la Roja como lo quería su padre y así seguir avanzando con una carrera que promete.

¿Cuáles son los números de Lautaro Millán esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Lautaro Millán ha logrado disputar 26 partidos oficiales en total con la camiseta de Independiente. En ellos ha marcado 3 goles y no tiene asistencias en los 1.325 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Con Lautaro Millán como novedad, Chile entrena para lo que será el amistoso ante Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida. La Roja recibe a la Bicolor este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas.

