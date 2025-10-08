La selección chilena ha sufrido un importante golpe en la previa del amistoso con Perú. La Roja no lamenta sólo una sino que dos bajas muy importantes para el encuentro: Iván Román y Lucas Assadi.

El defensor del Atlético Mineiro había sido el primer descartado, pero nadie vio venir que minutos más tarde el Equipo de Todos emitiría un nuevo comunicado. Ahí se reveló que la gran figura de la U de Chile no podrá estar a disposición pero no es por una lesión.

Si bien había temor porque el jugador hubiese sufrido un problema importante pensando en la Copa Sudamericana, lo cierto es que las cosas son distintas. Eso sí, no por ello menos preocupantes para el Romántico Viajero.

Lucas Assadi se baja del amistoso de Chile con Perú y tiene reemplazante desde Argentina

La selección chilena sufre por partida doble. A la baja de Iván Román, la Roja le suma la de Lucas Assadi, quien no podrá estar a disposición para el amistoso ante Perú.

Lucas Assadi es baja en Chile y su reemplazante será Lautaro Millán de la Sub 20.

El 10 de la U encendió las alarmas en las últimas horas y se sometió a exámenes para conocer más detalles. Si bien se especuló con una lesión, lo cierto es que la situación era totalmente distinta.

Según informó el cuerpo médico de la selección chilena en un comunicado, Lucas Assadi “presentó un cuadro viral cuya recuperación excede los plazos de la presente fecha FIFA“.

La situación deja a Sebastián Miranda sin uno de los jugadores que asomaban como titulares ante Perú. Eso sí, rápidamente se movieron las cosas en Juan Pinto Durán y ya hay un reemplazante.

Se trata de Lautaro Millán, uno de los pocos jugadores rescatables de la selección chilena Sub 20 que disputó el Mundial. El joven valor de Independiente de Avellaneda se suma de emergencia a la adulta y cumple su deseo de defender a nuestro país.

De hecho, la figura del Rojo aportó con uno de los goles del Equipo de Todos en el certamen que se disputa en territorio nacional. Fue ante Nueva Zelanda en el debut que se hizo presente en las redes.

Lucas Assadi se transforma en la nueva baja de la selección chilena para lo que será el duelo con Perú. El 10 le cede su lugar a Lautaro Millán, quien deberá responder a la confianza que le da el cuerpo técnico de Sebastián Miranda.

¿Cuáles son los números de Lautaro Millán esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Lautaro Millán ha logrado disputar un total de 26 partidos oficiales con Independiente. En ellos ha aportado con 3 goles y no tiene asistencias en los 1.325 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Sin Lucas Assadi pero con Lautaro Millán, Chile afina los últimos detalles para su amistoso. La Roja recibe a Perú este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.