Con la eliminación del Mundial Sub 20, la atención se traslada a la Roja adulta y el amistoso contra Perú en la fecha FIFA de octubre. Este viernes 10 y bajo las órdenes de Sebastián Miranda, Chile enfrentará en La Florida al otro equipo que terminó al fondo de las Eliminatorias.

Los trabajos para enfrentar a los peruanos comenzaron el lunes recién pasado en Juan Pinto Durán. Desde el extranjero, se sumaron jugadores como Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo, Ben Brereton, Guillermo Maripán, Marcelino Núñez, Gonzalo Tapia y más.

La mala noticia es que uno de los nombres que estaba concentrando en el búnker de la Roja sufrió una lesión y no estará en el partido de este viernes.

Se trata de Iván Román, defensa central que milita en el Atlético Mineiro. El joven talento formado en Palestino, llamado a ser uno de los pilares del futuro de la Roja, sufrió una delicada lesión en la muñeca y será liberado de la convocatoria. Así lo confirmaron en ESPN.

Iván Román no estará en el amistoso de la Roja | Photosport

Baja en la Roja: Iván Román no juega el amistoso con Perú

El cuerpo médico de la Roja además analiza la situación de Lucas Assadi, quien podría sumarse como baja a Iván Román. El jugador de U. de Chile presentó un cuadro febril y acudió a hacerse exámenes médicos durante la jornada de este miércoles, a solo dos días del partido.

El duelo entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Bicentenario La Florida. La transmisión estará a cargo de ESPN en Disney+.