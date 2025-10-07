La selección chilena ya está trabajando con todo para lo que será el amistoso ante Perú. La Roja se verá las caras con la otra escuadra que terminó en el fondo de las Eliminatorias Sudamericanas y comienza a definir lo que será su formación.

El elenco, que entrena bajo las órdenes de Sebastián Miranda, ya se completó con la llegada de los últimos jugadores que no estuvieron el lunes. El DT no pierde el tiempo y en la práctica de este martes paró unas oncenas, las que tuvieron una importante novedad.

En Juan Pinto Durán también se encuentra entrenando la Sub 17 que disputará el Mundial de Qatar en noviembre próximo. Es por ello que el entrenador optó por darle minutos a los arqueros de la juvenil para que tomen ritmo con los goleadores de la Roja.

Chile sorprende con sus formaciones para enfrentar a Perú

Sebastián Miranda no pierde el tiempo en Juan Pinto Durán y comienza a definir lo que será la formación de Chile para el amistoso con Perú. El DT interino de la Roja asume le puesto ante las obligaciones de Nicolás Córdova con la Sub 20 y sorprende a todos.

Sebastián Miranda improvisó una novedosa formación en Chile para el amistoso con Perú. Foto: Photosport.

Según reveló la periodista Rocío Ayala, en las formaciones que paró este martes el técnico utilizó a los arqueros de la Sub 17. Estos son Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Vicente Armijo (Unión Española), Excequiel Bustamante (Everton) y Franco Mancilla (U. de Chile).

Ya entrando de lleno en los equipos que paró Sebastián Miranda, hubo uno que toma forma de cara al encuentro. El primero tuvo a Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en la defensa; Felipe Loyola, Javier Altamirano y Clemente Montes en el mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Alexander Aravena y Lucas Cepeda en el ataque.

El segundo tuvo a un importante ausente como es Guillermo Maripán, quien entrenó a medias y enciende las alarmas. El resto quedó conformado por Fabián Hormazábal, Iván Román y Nicolás Díaz en el fondo; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez y Vicente Pizarro en la mitad de la cancha; Lucas Assadi, Ben Brereton y Gonzalo Tapia en la delantera.

Lo primero que queda claro es que el esquema 4-3-3 se mantendrá fijo, tal como ocurrió en los duelos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Perú. Eso sí, todo sujeto a modificaciones de aquí al día del encuentro.

Quedará esperar para ver cómo avanza la situación de Guillermo Maripán y si podrá llegar al encuentro. El resto se pelea una camiseta de titular, con dos equipos posibles y que esperan mezclarse a lo largo de la semana.

La formación de Chile para el amistoso ante Perú va tomando forma poco a poco. Todavía es pronto para dar por fija una oncena, pero sí queda claro que no habrá cambio de esquema y que la Roja irá con todo a buscar un triunfo necesario tras el duro golpe que significó quedar fuera del Mundial.

¿Cuándo juega Chile?

Chile afina detalles en su formación y trabaja con todo para el amistoso ante Perú. El encuentro entre la Roja y la Bicolor se llevará a cabo este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas.

