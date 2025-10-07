Es tendencia:
Selección chilena

“El día que Manuel Pellegrini quiera dirigir a la selección chilena, hay que pasarle las llaves de La Moneda”

Nicolás Peric asegura que a Manuel Pellegrini hay que darle control total sobre todo lo que quiera establecer en el fútbol chileno.

Por Felipe Escobillana

Pellegrini es candidato serio a dirigir la selección chilena
Manuel Pellegrini sigue siendo una alternativa interesante para la selección chilena. El Ingeniero asegura que un broche de oro para su carrera sería dirigir a la Roja en el Mundial del 2030, por lo que no es descabellado pensar que puede dejar Europa para venir a Chile.

De hecho Nicolás Peric asegura que, contrario a lo que pasa siempre, si el técnico decide venir los dirigentes de la ANFP tienen que darle un control absoluto de todo lo que pida.

“El día que Don Manuel diga quiero dirigir, hay que decirle ‘tome, ahí están las llaves de Pinto Durán, del Estadio Nacional y de La Moneda’“, señaló en Radio Pauta.

Pellegrini, un técnico aterrizado para Chile

Entiende que “le puede ir horrible, pero no existe un mejor nombre para nuestra selección en un momento tan delicado. Y no te estoy hablando de Mourinho, pero entendiendo el desastre que es todo esto, no hay mejor nombre para el fútbol chileno”.

Pellegrini es uno de los candidatos para llegar a la selección chilena

De hecho lo compara al Ingeniero con otros grandes entrenadores en el mundo. “Primero supongamos que le puedes pagar a Guardiola, empieza a trabajar y no conoce a nadie ni sabe la cagada que hay en Quilín. Quién puede organizar este despelote es Don Manuel”, dice el Loco Peric.

“Por eso es el nombre. Después quizás su idea futbolística no le encuentre asidero con los futbolistas de aquí, que no le encuentre la vuelta, quizás perdió nuestra idiosincrasia y nos conoce más a lo lejos, no ha estado viviendo acá”, señala.

Eso sí, sabe que vendrá con aire fresco para relanzar a nuestra selección. “Pero habrá otro proceso de limpieza del fútbol y planificación. A una persona como Pellegrini no le puedes decir ni pero, porque vienes hace 10 años cagándola”, señala.

El mejor de la historia: el nuevo récord que se anota Manuel Pellegrini en Real Betis

ver también

Pellegrini, por ahora, no ha querido renovar con el Betis y asegura que vivirá el presente de lo que significa esta temporada, tanto en La Liga como en la Europa League.

