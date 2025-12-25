Es tendencia:
Mercado de fichajes: Johnny Herrera sorprende y revela que Patricio Rubio vuelve a un viejo amor

El ex arquero de Universidad de Chile contó que el delantero está listo en un nuevo equipo tras salir de Ñublense.

Por Carlos Silva Rojas

Johnny Herrera habló del nuevo equipo de Patricio Rubio.
La palabra descanso no existe, tanto en el periodismo (gracias a eso están leyendo esta noticia) como en el fútbol chileno, ya que el mercado de fichajes de la Liga de Primera no para de tener novedades.

Uno de los grandes protagonistas de las movidas del balompié nacional es el delantero Patricio Rubio, quien tomó la decisión de partir de Ñublense.

El goleador no renovó su vínculo con el cuadro de Chillán luego de cuatro temporadas y transformarse en toda una institución de los Diablos Rojos.

Johnny Herrera cuenta el nuevo equipo de Patricio Rubio

Patricio Rubio deja Ñublense y se acerca a un viejo amor, debido a que el ex arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera dio a conocer el futuro del atacante.

“Pato Rubio está casi listo en Everton”, señaló el ahora comentarista de TNT Sports, revelando la nueva institución del ariete.

Patricio Rubio vuelve a Everton. Foto: Mauricio Ulloa/Photosport

Everton se refuerza en ataque para no sufrir con el Fantasma de la B como en 2025, porque también tiene un acuerdo con el delantero argentino Braian Martínez.

