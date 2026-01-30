Pronósticos Elche vs Barcelona: ¿debuta Lucas Cepeda en LaLiga?

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Elche vs Barcelona por la fecha 22 de la liga española.

Este sábado 31 de enero, a las 17:00 horas (hora de Chile), Elche recibirá a Barcelona por la fecha 22 de LaLiga. El encuentro tiene especial relevancia para el fútbol nacional, ya que podría darse el debut de Lucas Cepeda. El jugador proveniente de Colo Colo fue la gran venta del mercado de fichajes chileno y ya ha sorprendido en los entrenamientos con el conjunto español.

Los Culés lideran el certamen con una ventaja de un punto sobre Real Madrid y, a mitad de semana, aseguraron su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. El cuadro franjiverde, en tanto, acumula cuatro partidos sin ganar en la liga, aunque se mantiene en la duodécima posición de la tabla.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Elche vs Barcelona

Resultado final: Barcelona + Rango de goles: 3-6 1.80 Anotará en cualquier momento: Raphinha 1.83 Tiros de esquina de Elche: Menos de 4.5 + Tiros de esquina de Barcelona: Más de 4.5 1.80

Elche y Barcelona, duelos con marcadores amplios

Barcelona ganó sus últimos tres partidos con un rango de entre tres y seis goles en el marcador: 4-1 ante Copenhague y 4-2 frente a Slavia Praga por la Champions League, además del 3-0 sobre Real Oviedo en LaLiga.

Elche, en cambio, perdió tres de sus últimos cinco encuentros, también con marcadores que oscilaron entre tres y seis goles: 3-1 frente a Villarreal y 3-2 ante Levante en la liga, además del 2-1 contra Real Betis por la Copa del Rey.

Resultado final: Barcelona + Rango de goles: 3-6 – 1.80 en bet365

El gran momento goleador de Raphinha

Raphinha anotó en sus últimos dos partidos. Si se amplía el análisis, suma seis goles en sus tres presentaciones más recientes entre todas las competencias. En LaLiga, el brasileño registra cinco tantos en sus últimos cinco encuentros.

En total, esta temporada acumula 13 goles y cinco asistencias en 21 apariciones.

Anotará en cualquier momento: Raphinha – 1.83 en bet365

La tendencia opuesta en los córners

En 16 de los 21 partidos que disputó en el torneo, el elenco franjiverde tuvo menos de cinco córners.

En cambio, en 18 de sus 21 presentaciones, el cuadro blaugrana ejecutó más de cinco tiros desde la esquina.

Tiros de esquina de Elche: Menos de 4.5 + Tiros de esquina de Barcelona: Más de 4.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Elche vs Barcelona

Historial de Elche vs Barcelona: últimos partidos