“Es el mejor”: Johnny Herrera define el tridente de ataque que debe tener Universidad de Chile

Universidad de Chile tendrá este sábado su primer gran apronte en está pretemporada. El elenco dirigido por Francisco Meneghini se enfrentará a Universitario en la Noche Crema. Por lo que el Romántico Viajero tendrá su último examen antes del debut por la Liga de Primera.

En los primeros amistosos, la U ha sacado cuentas alegres. Incluso ante Santiago Wanderers sumó un contundente triunfo con doblete de Octavio Rivero. Por lo que la ilusión crece en el cuadro azul para hacer historia en este 2026.

El tema es que el primer amistoso internacional ante Racing Club tuvo que ser suspendido por la emergencia registrada en el sur del país por los incendios forestales. Ante esto, el duelo ante el elenco peruano asoma como el escenario ideal para medir al equipo y afinar los últimos detalles antes de lo que será el comienzo oficial de la temporada.

El tridente que pide Johnny Herrera en la U

La formación de Universidad de Chile sería con Cristopher Toselli ya que Gabriel Castellón arrastra una lesión muscular. En defensa se repite la línea de cuatro con Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni. Por lo que se mantiene la mano de Gustavo Álvarez.

Ahora las sorpresas de Paqui Meneghini se reportan en el medio campo ya que buscaría ganar dicha zona con Charles Aránguiz y Lucas Romero para generar el juego. Por la banda derecha Javier Altamirano y por la izquierda Eduardo Vargas. Para dejar de creador a Lucas Assadi y de “9” a Octavio Rivero según indicaron en Todos Somos Técnicos.

Rivero sería el nueve titular está noche ante Universitario.

Ante dicho esquema base, fue Johnny Herrera el que de inmediato se las cantó claritas a Paqui para evitar complicaciones y hacer que el equipo pueda encontrar su mejor versión.

“Para mí Lucas Romero va a ser fijo, con Charles y Altamirano en el medio campo”, apuntó el samurái azul dejando en claro que El Bicampeón de América será el más retrazado y el ex Estudiantes será el encargado de generar el juego.

“En el ataque Assadi, Vargas y Rivero”, complementó. Incluso enfrentó las críticas sobre “Turboman” ya que podría ser el principal damnificado ante la llegada de Juan Martín Lucero. Lo que descartó de inmediato. “Es el goleador histórico de la selección, y actualmente es el mejor físicamente”, sentenció Herrera.